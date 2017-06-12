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  • 12.06, 06:43

    Следователи выясняют причины ДТП с 11 жертвами в Забайкалье

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    Следователи выясняют причины ДТП с 11 жертвами в Забайкалье

    Следователи выясняют причины ДТП с 11 жертвами в Забайкалье

    Следователи выясняют причины ДТП с 11 жертвами в Забайкалье
  • Фото: newsykt /vk.com

    • Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Забайкальском крае. Дело открыто по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

    Ранее СК начал доследственную проверку по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

    Автобус с паломниками рухнул с 30-метрового обрыва на трассе «Байкал» в ночь на понедельник. ДТП произошло на трудном участке дороги, где проходили ремонтные работы. Специалисты сейчас выясняют, были ли там установлены необходимые предупреждающие знаки.

    В ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Южный Байкал“ Федерального дорожного агентства» ТАСС сообщили, что в прошлом году капитальный ремонт на участке проводила иркутская компания «Дорожник». Там добавили, что будет создана спецкомиссия по выяснению обстоятельств трагедии.

    Жертвами ДТП с автобусом стали 11 человек, 40 пострадали. Многие находятся в тяжелом состоянии. Людей вертолетами перевозят в Улан-Удэ и Читу.

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