Следователи выясняют причины ДТП с 11 жертвами в Забайкалье

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Забайкальском крае. Дело открыто по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Ранее СК начал доследственную проверку по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Автобус с паломниками рухнул с 30-метрового обрыва на трассе «Байкал» в ночь на понедельник. ДТП произошло на трудном участке дороги, где проходили ремонтные работы. Специалисты сейчас выясняют, были ли там установлены необходимые предупреждающие знаки.
ТАСС сообщили, что в прошлом году капитальный ремонт на участке проводила иркутская компания «Дорожник». Там добавили, что будет создана спецкомиссия по выяснению обстоятельств трагедии.
Жертвами ДТП с автобусом стали 11 человек, 40 пострадали. Многие находятся в тяжелом состоянии. Людей вертолетами перевозят в Улан-Удэ и Читу.
Автобус с паломниками рухнул с 30-метрового обрыва на трассе «Байкал» в ночь на понедельник. ДТП произошло на трудном участке дороги, где проходили ремонтные работы. Специалисты сейчас выясняют, были ли там установлены необходимые предупреждающие знаки.
ТАСС сообщили, что в прошлом году капитальный ремонт на участке проводила иркутская компания «Дорожник». Там добавили, что будет создана спецкомиссия по выяснению обстоятельств трагедии.
Жертвами ДТП с автобусом стали 11 человек, 40 пострадали. Многие находятся в тяжелом состоянии. Людей вертолетами перевозят в Улан-Удэ и Читу.
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