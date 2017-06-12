Жертвами ДТП в Забайкалье стали 10 паломниц и водитель

По последним данным, 10 женщин и один мужчина погибли в результате ДТП с автобусом в Забайкалье.
На месте автокатастрофы погибли 9 женщин и мужчина-водитель, сообщает СУ СК по Забайкалью. Еще одна женщина скончалась по дороге в больницу. Следователи продолжают работать на месте ДТП у поселка Хохотуй.
Автобус Kia Granbird, перевозивший паломников, упал с 30-метрового обрыва и перевернулся. В Читинской митрополии сообщили, что автобус был арендован у транспортного предприятия, за рулем был опытный водитель, сообщает ТАСС.
Паломники возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.
Автобус Kia Granbird, перевозивший паломников, упал с 30-метрового обрыва и перевернулся. В Читинской митрополии сообщили, что автобус был арендован у транспортного предприятия, за рулем был опытный водитель, сообщает ТАСС.
Паломники возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.
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