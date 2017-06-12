Тайна «Черных дроздов»
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  • 12.06, 03:41
    Жертвами ДТП в Забайкалье стали 10 паломниц и водитель. ДТП, Забайкальский край, автобусы, паломники, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Жертвами ДТП в Забайкалье стали 10 паломниц и водитель

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    Жертвами ДТП в Забайкалье стали 10 паломниц и водитель

    Жертвами ДТП в Забайкалье стали 10 паломниц и водитель

    Жертвами ДТП в Забайкалье стали 10 паломниц и водитель
    • Фото: zabaykalye.sledcom.ru

      • По последним данным, 10 женщин и один мужчина погибли в результате ДТП с автобусом в Забайкалье.

      На месте автокатастрофы погибли 9 женщин и мужчина-водитель, сообщает СУ СК по Забайкалью. Еще одна женщина скончалась по дороге в больницу. Следователи продолжают работать на месте ДТП у поселка Хохотуй.

      Автобус Kia Granbird, перевозивший паломников, упал с 30-метрового обрыва и перевернулся. В Читинской митрополии сообщили, что автобус был арендован у транспортного предприятия, за рулем был опытный водитель, сообщает ТАСС.

      Паломники возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

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