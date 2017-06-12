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  • 12.06, 09:45
    Число погибших в ДТП с паломниками в Забайкалье выросло до 12. Бурятия, ДТП, Забайкальский край, автобусы, паломники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Число погибших в ДТП с паломниками в Забайкалье выросло до 12

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    Число погибших в ДТП с паломниками в Забайкалье выросло до 12

    Число погибших в ДТП с паломниками в Забайкалье выросло до 12

      Одна из пострадавших в крупном ДТП с автобусом в Забайкалье скончалась при транспортировке в Бурятию. Число жертв аварии, таким образом, выросло до 12. В регионе 13 июня объявлено днем траура.

      Еще десять человек, доставленных в Центр медицины катастроф Бурятии, находятся в тяжелом состоянии. Ранее Минздрав Забайкальского края сообщил, что наиболее тяжелых пострадавших доставляют в Бурятию, так больницы республики расположены ближе к месту ДТП. Еще троих доставили в Читу.

      Всего в автобусе, который упал с насыпи высотой до 30 метров на 702-м километре трассы «Байкал», находился 51 человек — паломники, которые возвращались с крестного хода. В числе пострадавших — трое подростков в возрасте 15, 16 и 17 лет.

      По данным Минздрава Забайкалья, на данный момент опознаны только трое погибших.

      Специалисты Следственного комитета уже завершили работу на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. По одной из версий, водитель мог уснуть за рулем. Также известно, что на участке трассы, где и произошло ДТП, велись ремонтные работы, и вдоль дороги не было ограждений.

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