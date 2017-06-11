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  • 12.06, 00:39

    ДТП в Забайкалье: автобус рухнул с 30-метрового обрыва

    1 комментарий
    • Фото: Mash /vk.com
    ДТП в Забайкалье: автобус рухнул с <nobr>30-метрового</nobr> обрыва

    ДТП в Забайкалье: автобус рухнул с 30-метрового обрыва

    ДТП в Забайкалье: автобус рухнул с <nobr>30-метрового</nobr> обрыва
  • Фото: Mash /vk.com

    • Автобус с паломниками, попавший в ДТП в Забайкалье, слетел с насыпи высотой 25–30 метров.

    Об этом ТАСС сообщил глава Петровск-Забайкальского района Андрей Кузнецов. По его словам, ДТП произошло на сложном участке: «поворот почти на 180 градусов, серпантин».

    Состояние 34 пострадавших в ДТП в Забайкалье оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, некоторые из них могут быть эвакуированы в Читу, сообщил официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай. В Петровск-Забайкальский для перевозки пострадавших уже вылетел вертолет МЧС.

    По последним данным, в результате ДТП пострадали 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, 11 человек погибли.

    Автобус, который вез паломников в Читу, попал в ДТП у поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района. На участке, где произошло ДТП, велись ремонтные работы, было снято бордюрное ограждение, а предупреждающих знаков не было.

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