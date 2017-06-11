ДТП в Забайкалье: автобус рухнул с 30-метрового обрыва

Автобус с паломниками, попавший в ДТП в Забайкалье, слетел с насыпи высотой
25–30 метров.
Об этом ТАСС сообщил глава Петровск-Забайкальского района Андрей Кузнецов. По его словам, ДТП произошло на сложном участке: «поворот почти на 180 градусов, серпантин».
Состояние 34 пострадавших в ДТП в Забайкалье оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, некоторые из них могут быть эвакуированы в Читу, сообщил официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай. В Петровск-Забайкальский для перевозки пострадавших уже вылетел вертолет МЧС.
По последним данным, в результате ДТП пострадали 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, 11 человек погибли.
попал в ДТП у поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района. На участке, где произошло ДТП, велись ремонтные работы, было снято бордюрное ограждение, а предупреждающих знаков не было.
Состояние 34 пострадавших в ДТП в Забайкалье оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, некоторые из них могут быть эвакуированы в Читу, сообщил официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай. В Петровск-Забайкальский для перевозки пострадавших уже вылетел вертолет МЧС.
По последним данным, в результате ДТП пострадали 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, 11 человек погибли.
попал в ДТП у поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района. На участке, где произошло ДТП, велись ремонтные работы, было снято бордюрное ограждение, а предупреждающих знаков не было.
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