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  • 11.06, 11:02

    Обезвредивших кратовского убийцу сотрудников Росгвардии и полиции представят к наградам

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    Обезвредивших кратовского убийцу сотрудников Росгвардии и полиции представят к наградам

    Обезвредивших кратовского убийцу сотрудников Росгвардии и полиции представят к наградам

    Сотрудников Росгвардии и МВД, которые ликвидировали мужчину, открывшего огонь в подмосковном поселке, представят к государственным и ведомственным наградам.

    Операция в поселке Кратово началась вчера вечером. Обезвредить нападавшего, жертвами которого стали четыре человека, удалось ночью.

    Пресс-служба Центрального округа Росгвардии: «Командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков отметил, что благодаря высокому профессионализму и слаженности удалось избежать потерь и серьезных ранений среди личного состава».

    Дашков добавил, что правоохранителей, которые обезвредили убийцу, представят к наградам. В ведомстве также уточнили, что в ходе операции легкие ранения получили четыре бойца Росгвардии. В основном это ранения по касательной, передает РИА Новости.

    Напомним, трагедия в подмосковном поселке разыгралась накануне. Около 16 часов 50-летний Игорь Зенков ворвался с охотничьим карабином в автомастерскую и открыл огонь. Ему якобы мешал шум, доносившийся оттуда. После этого он поджег строение и начал палить по людям на улице. Были тяжело ранены три человека, позже одна из пострадавших скончалась в больнице.

    Когда к месту ЧП прибыли правоохранители, Зенков открыл по ним огонь и пустил в ход гранаты. Ему удалось вместе с боеприпасами скрыться в лесном массиве, но около полуночи его местоположение было установлено. Убийцу, который несколько часов профессионально отбивался от сотрудников Росгвардии и полиции, ликвидировали.

    О злоумышленнике известно, что в прошлом он работал в МЧС, наблюдался в местной психиатрии. По некоторым данным, служил в Чечне и коллекционировал оружие времен Великой Отечественной войны. Мотивы убийцы в настоящее время устанавливают следователи.

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