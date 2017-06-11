Обезвредивших кратовского убийцу сотрудников Росгвардии и полиции представят к наградам

Сотрудников Росгвардии и МВД, которые ликвидировали мужчину, открывшего огонь в подмосковном поселке, представят к государственным и ведомственным наградам.
Операция в поселке Кратово началась вчера вечером. Обезвредить нападавшего, жертвами которого стали четыре человека, удалось ночью.
Пресс-служба Центрального округа Росгвардии: «Командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков отметил, что благодаря высокому профессионализму и слаженности удалось избежать потерь и серьезных ранений среди личного состава».
Дашков добавил, что правоохранителей, которые обезвредили убийцу, представят к наградам. В ведомстве также уточнили, что в ходе операции легкие ранения получили четыре бойца Росгвардии. В основном это ранения по касательной, передает РИА Новости.
Напомним, трагедия в подмосковном поселке разыгралась накануне. Около 16 часов 50-летний Игорь Зенков ворвался с охотничьим карабином в автомастерскую и открыл огонь. Ему якобы мешал шум, доносившийся оттуда. После этого он поджег строение и начал палить по людям на улице. Были тяжело ранены три человека, позже одна из пострадавших скончалась в больнице.
Когда к месту ЧП прибыли правоохранители, Зенков открыл по ним огонь и пустил в ход гранаты. Ему удалось вместе с боеприпасами скрыться в лесном массиве, но около полуночи его местоположение было установлено. Убийцу, который несколько часов профессионально отбивался от сотрудников Росгвардии и полиции, ликвидировали.
наблюдался в местной психиатрии. По некоторым данным, служил в Чечне и коллекционировал оружие времен Великой Отечественной войны. Мотивы убийцы в настоящее время устанавливают следователи.
Пресс-служба Центрального округа Росгвардии: «Командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков отметил, что благодаря высокому профессионализму и слаженности удалось избежать потерь и серьезных ранений среди личного состава».
Дашков добавил, что правоохранителей, которые обезвредили убийцу, представят к наградам. В ведомстве также уточнили, что в ходе операции легкие ранения получили четыре бойца Росгвардии. В основном это ранения по касательной, передает РИА Новости.
Напомним, трагедия в подмосковном поселке разыгралась накануне. Около 16 часов 50-летний Игорь Зенков ворвался с охотничьим карабином в автомастерскую и открыл огонь. Ему якобы мешал шум, доносившийся оттуда. После этого он поджег строение и начал палить по людям на улице. Были тяжело ранены три человека, позже одна из пострадавших скончалась в больнице.
Когда к месту ЧП прибыли правоохранители, Зенков открыл по ним огонь и пустил в ход гранаты. Ему удалось вместе с боеприпасами скрыться в лесном массиве, но около полуночи его местоположение было установлено. Убийцу, который несколько часов профессионально отбивался от сотрудников Росгвардии и полиции, ликвидировали.
наблюдался в местной психиатрии. По некоторым данным, служил в Чечне и коллекционировал оружие времен Великой Отечественной войны. Мотивы убийцы в настоящее время устанавливают следователи.
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