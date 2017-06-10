Лавров озвучил главе МИД Катара позицию РФ по дипломатическому кризису

Россия не намерена вмешиваться в отношения между государствами, разорвавшими дипотношения с Катаром, однако ситуация вызывает беспокойство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Глава МИД РФ призвал все стороны дипломатического конфликта к равноправному диалогу на основе взаимного уважения.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы по принципиальным соображениям не вмешиваемся ни во внутренние дела других государств, ни в их двусторонние отношения между собой. Однако нас не может радовать ситуация, когда отношения между нашими партнерами ухудшаются. Мы выступаем за то, чтобы любые противоречия решались за столом переговоров путем взаимоуважительного диалога».
Лавров также заверил, что Россия предпримет все возможные усилия для урегулирования конфликта «при заинтересованности вовлеченных сторон».
Сергей Лавров: «Мы поддерживаем контакты с большинством участников происходящих процессов, осуществляются телефонные разговоры президента РФ со своими коллегами в регионе, наш сегодняшний разговор будет продолжением этих усилий. Все, что Россия может сделать при согласии, при заинтересованности вовлеченных сторон, мы будем стараться предпринять».
Лавров также напомнил, что на Ближнем Востоке необходимо обеспечить сотрудничество для успешного противостояния терроризму.
Глава МИД Катара в свою очередь поблагодари Россию за поддержку.
Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, министр иностранных дел Катара: «Хотел бы поблагодарить российские учреждения за то, что они предложили свою помощь в том, что касается преодоления незаконных мер, которые были выдвинуты против нас. Я очень ценю подобное сотрудничество между нашими странами».
В ходе визита в Москву глава МИД Катара, по его словам, намерен «ознакомить Россию с теми событиями и мерами, которые были выдвинуты против Катара».
Министр также подтвердил позицию Катара о том, что «все разногласия должны решаться с помощью диалога, и формат Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива является наиболее подходящим форматом для подобного диалога».
разрыве дипотношений с Катаром объявили Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, власти восточной части Ливии, Йемен, а также Мальдивы, Маврикий и Мавритания, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Блокаду Катара поддержал президент США Дональд Трамп.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы по принципиальным соображениям не вмешиваемся ни во внутренние дела других государств, ни в их двусторонние отношения между собой. Однако нас не может радовать ситуация, когда отношения между нашими партнерами ухудшаются. Мы выступаем за то, чтобы любые противоречия решались за столом переговоров путем взаимоуважительного диалога».
Лавров также заверил, что Россия предпримет все возможные усилия для урегулирования конфликта «при заинтересованности вовлеченных сторон».
Сергей Лавров: «Мы поддерживаем контакты с большинством участников происходящих процессов, осуществляются телефонные разговоры президента РФ со своими коллегами в регионе, наш сегодняшний разговор будет продолжением этих усилий. Все, что Россия может сделать при согласии, при заинтересованности вовлеченных сторон, мы будем стараться предпринять».
Лавров также напомнил, что на Ближнем Востоке необходимо обеспечить сотрудничество для успешного противостояния терроризму.
Глава МИД Катара в свою очередь поблагодари Россию за поддержку.
Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, министр иностранных дел Катара: «Хотел бы поблагодарить российские учреждения за то, что они предложили свою помощь в том, что касается преодоления незаконных мер, которые были выдвинуты против нас. Я очень ценю подобное сотрудничество между нашими странами».
В ходе визита в Москву глава МИД Катара, по его словам, намерен «ознакомить Россию с теми событиями и мерами, которые были выдвинуты против Катара».
Министр также подтвердил позицию Катара о том, что «все разногласия должны решаться с помощью диалога, и формат Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива является наиболее подходящим форматом для подобного диалога».
разрыве дипотношений с Катаром объявили Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, власти восточной части Ливии, Йемен, а также Мальдивы, Маврикий и Мавритания, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Блокаду Катара поддержал президент США Дональд Трамп.
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