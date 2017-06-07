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  • 07.06, 02:34

    СМИ: Саудовская Аравия выдвинула Катару 10 условий

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    СМИ: Саудовская Аравия выдвинула Катару 10 условий

    СМИ: Саудовская Аравия выдвинула Катару 10 условий

    СМИ: Саудовская Аравия выдвинула Катару 10 условий
  • Фото Reuters © 2017

    • СМИ узнали об ультиматуме, который Саудовская Аравия поставила перед Катаром для нормализации отношений. На выполнение условий отведено 24 часа.

    Как пишут саудовские СМИ, в числе выдвинутых условий — немедленный разрыв дипотношений с Ираном, выдворение всех членов исламистских движений «Братья-мусульмане» и ХАМАС, замораживание их счетов в банках и прекращение любого взаимодействия с этими группировками.

    Также Эр-Рияд потребовал от Дохи немедленно изменить политику катарского телеканала «Аль-Джазира» и сменить его администрацию, чтобы вещание не шло вразрез с политикой стран Персидского залива и арабского мира, передает РИА Новости.

    В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Вскоре к ним присоединились еще пять стран региона.

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