СМИ: Саудовская Аравия выдвинула Катару 10 условий

СМИ узнали об ультиматуме, который Саудовская Аравия поставила перед Катаром для нормализации отношений. На выполнение условий отведено 24 часа.
Как пишут саудовские СМИ, в числе выдвинутых условий — немедленный разрыв дипотношений с Ираном, выдворение всех членов исламистских движений «Братья-мусульмане» и ХАМАС, замораживание их счетов в банках и прекращение любого взаимодействия с этими группировками.
Также Эр-Рияд потребовал от Дохи немедленно изменить политику катарского телеканала «Аль-Джазира» и сменить его администрацию, чтобы вещание не шло вразрез с политикой стран Персидского залива и арабского мира, передает РИА Новости.
в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Вскоре к ним присоединились еще пять стран региона.
Также Эр-Рияд потребовал от Дохи немедленно изменить политику катарского телеканала «Аль-Джазира» и сменить его администрацию, чтобы вещание не шло вразрез с политикой стран Персидского залива и арабского мира, передает РИА Новости.
в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Вскоре к ним присоединились еще пять стран региона.
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