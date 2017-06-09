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  • 09.06, 22:40

    Трамп потребовал от Катара немедленно прекратить финансирование террористов

    2 комментария

    Трамп потребовал от Катара немедленно прекратить финансирование террористов

    Трамп потребовал от Катара немедленно прекратить финансирование террористов

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Катар «исторически был спонсором терроризма».

    Пришло время призвать Доху остановить финансирование экстремистской идеологии, подчеркнул президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Йоханнисом в Белом доме.

    Дональд Трамп, президент США: «Вместе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, нашими генералами, военачальниками мы решили, что настало время призвать Катар прекратить финансирование (террористов)».

    Трамп отметил, что прекратить такое финансирование нужно «немедленно». Также он призвал и остальные страны Ближнего Востока прилагать больше усилий для борьбы с терроризмом, а также делать это быстрее, сообщает «Интерфакс».

    Дональд Трамп, президент США: «Ни одна цивилизованная страна не сможет терпеть это насилие или позволять этой злой идеологии распространяться… Я хочу призвать все страны немедленно прекратить поддержку терроризма, перестать учить людей убивать других людей, перестать наполнять их умы ненавистью и нетерпимостью».

    На днях президент Америки после двойного теракта в Тегеране, принося соболезнования Ирану, обвинил это государство в спонсировании терроризма. Ранее Трамп также называл Иран «террористическим государством номер один, которое снабжает всех в мире деньгами и оружием».

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