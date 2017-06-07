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  • 07.06, 23:46

    Трамп в соболезновании Ирану обвинил его в спонсировании терроризма

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    Трамп в соболезновании Ирану обвинил его в спонсировании терроризма

    Трамп в соболезновании Ирану обвинил его в спонсировании терроризма

    Президент США Дональд Трамп сегодня выразил сочувствие жителям Ирана в связи с терактом в Тегеране, предупредив при этом, что страны — спонсоры терроризма сами могут стать целью для экстремистов.

    Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с терактами в Тегеране. При этом президент США заявил, что власти этой страны являются спонсорами терроризма. Текст заявления главы государства распространила сегодня пресс-служба Белого дома.

    Дональд Трамп, президент США: «Мы скорбим и молимся о невинных жертвах террористических атак в Иране, о народе Ирана, который переживает трудные времена. Мы подчеркиваем, что страны, спонсирующие терроризм, рискуют сами стать жертвами того зла, которому они способствуют».

    Сегодня утром вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана, следом террористы атаковали мавзолей аятоллы Хомейни. Ответственность за теракты взяли на себя террористы «Исламского государства». В Корпусе стражей исламской революции заявили, что атаки произошли вскоре после встречи Дональда Трампа с «ретроградными лидерами, которые поддерживают террористов».

    Погибли как минимум 13 человек, еще 43 получили ранения.

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