Трамп в соболезновании Ирану обвинил его в спонсировании терроризма

Президент США Дональд Трамп сегодня выразил сочувствие жителям Ирана в связи с терактом в Тегеране, предупредив при этом, что страны — спонсоры терроризма сами могут стать целью для экстремистов.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с терактами в Тегеране. При этом президент США заявил, что власти этой страны являются спонсорами терроризма. Текст заявления главы государства распространила сегодня пресс-служба Белого дома.
Дональд Трамп, президент США: «Мы скорбим и молимся о невинных жертвах террористических атак в Иране, о народе Ирана, который переживает трудные времена. Мы подчеркиваем, что страны, спонсирующие терроризм, рискуют сами стать жертвами того зла, которому они способствуют».
встречи Дональда Трампа с «ретроградными лидерами, которые поддерживают террористов».
Дональд Трамп, президент США: «Мы скорбим и молимся о невинных жертвах террористических атак в Иране, о народе Ирана, который переживает трудные времена. Мы подчеркиваем, что страны, спонсирующие терроризм, рискуют сами стать жертвами того зла, которому они способствуют».
встречи Дональда Трампа с «ретроградными лидерами, которые поддерживают террористов».
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