Трамп считает Иран «террористическим государством номер один»

Президент США Дональд Трамп назвал ядерные договоренности с Ираном «наихудшей сделкой».
Дональд Трамп, президент США: «Это самая худшая сделка, которую я когда-либо видел. Стыдно, что мы заключили подобного рода сделку. Не было причин этого делать. Иран потерял уважение, потому что думает, что все такие глупые, что заключают подобные сделки».
Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News. Он напомнил, что был против ядерной сделки, заключенной при участии администрации Обамы. При этом президент отметил, что никогда не говорил о военном решении данной проблемы, передает «Интерфакс».
Он также назвал Иран «террористическим государством номер один, которое снабжает всех в мире деньгами и оружием».
Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News. Он напомнил, что был против ядерной сделки, заключенной при участии администрации Обамы. При этом президент отметил, что никогда не говорил о военном решении данной проблемы, передает «Интерфакс».
Он также назвал Иран «террористическим государством номер один, которое снабжает всех в мире деньгами и оружием».
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