Переписка Клинтон подлила масла в огонь катарского конфликта

Показать все, что скрыто: журналисты выяснили, что Доха заплатила террористам миллиард долларов, а WikiLeaks — что Хиллари Клинтон знала о поддержке Катаром террористических группировок.
Кроме того, в своих письмах Клинтон говорит о поддержке террористов не только Катаром, но и Саудовской Аравией.
Из письма Хиллари Клинтон: «Нам необходимо использовать наши дипломатические и традиционные разведывательные активы с тем, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую поддержку ИГИЛ и другим радикальным суннитским группировкам в регионе».
Власти Катара отпираться не стали: заявили, что деньги платили, но пошли они не на поддержку терроризма, а на выкуп членов королевской семьи. А вот саудиты, конечно, делают вид, что оскорблены в лучших чувствах. А как иначе, если финансированием терроризма они объясняли и бойкот Катара, и разрыв дипломатических отношений, и блокаду.
Подробности — в материале «Итогов дня».
Из письма Хиллари Клинтон: «Нам необходимо использовать наши дипломатические и традиционные разведывательные активы с тем, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую поддержку ИГИЛ и другим радикальным суннитским группировкам в регионе».
Власти Катара отпираться не стали: заявили, что деньги платили, но пошли они не на поддержку терроризма, а на выкуп членов королевской семьи. А вот саудиты, конечно, делают вид, что оскорблены в лучших чувствах. А как иначе, если финансированием терроризма они объясняли и бойкот Катара, и разрыв дипломатических отношений, и блокаду.
Подробности — в материале «Итогов дня».
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