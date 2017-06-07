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  • 07.06, 02:34
    Переписка Клинтон подлила масла в огонь катарского конфликта. Иран, Ближний Восток, Аль-Каида, Катар, Клинтон Хиллари, дипломатия, США, Саудовская Аравия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Переписка Клинтон подлила масла в огонь катарского конфликта

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    Переписка Клинтон подлила масла в огонь катарского конфликта

    Переписка Клинтон подлила масла в огонь катарского конфликта

      Показать все, что скрыто: журналисты выяснили, что Доха заплатила террористам миллиард долларов, а WikiLeaks — что Хиллари Клинтон знала о поддержке Катаром террористических группировок.

      Кроме того, в своих письмах Клинтон говорит о поддержке террористов не только Катаром, но и Саудовской Аравией.

      Из письма Хиллари Клинтон: «Нам необходимо использовать наши дипломатические и традиционные разведывательные активы с тем, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую поддержку ИГИЛ и другим радикальным суннитским группировкам в регионе».

      Власти Катара отпираться не стали: заявили, что деньги платили, но пошли они не на поддержку терроризма, а на выкуп членов королевской семьи. А вот саудиты, конечно, делают вид, что оскорблены в лучших чувствах. А как иначе, если финансированием терроризма они объясняли и бойкот Катара, и разрыв дипломатических отношений, и блокаду.

      Подробности — в материале «Итогов дня».

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