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  • 06.06, 14:26
    Клинтон, Иран и сделка с террористами: история с блокадой Катара обрастает новыми деталями. Аль-Каида, Ближний Восток, дипломатия, Иран, Катар, Клинтон Хиллари, Саудовская Аравия, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Клинтон, Иран и сделка с террористами: история с блокадой Катара обрастает новыми деталями

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    Клинтон, Иран и сделка с террористами: история с блокадой Катара обрастает новыми деталями

    Клинтон, Иран и сделка с террористами: история с блокадой Катара обрастает новыми деталями

      История вокруг Катара, от дипотношений с которым накануне отказались восемь государств, сегодня получила продолжение. Газета Fanancial Times утверждает, что месяц назад Доха заплатила боевикам 1 миллиард долларов, и именно предполагаемые связи Катара с террористами стали причиной разрыва с соседями.

      Эта история началась в декабре 2015 года, когда неизвестные похитили 26 представителей правящей семьи Катара, которые выехали на соколиную охоту в пустыню Наджаф. Переговоры между Ираном, Катаром и движением «Хезболла», как пишет Financial Times, шли более года и закончились сделкой в апреле. Около 700 млн долларов выплатили шиитским сирийским вооруженным группам. Помимо этого, от 200 млн до 300 млн долларов получили суннитские группировки, в частности, «Тахрир аль-Шам». Кроме этого, в сделку со связанными с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) группировками были включены, а затем освобождены 50 военных, захваченных экстремистами в Сирии.

      Не исключено, что именно передача миллиарда долларов близким к «Исламскому государству» (запрещено в РФ) группировкам и вызвала гнев соседей Катара, которые накануне разорвали с эмиратом дипломатические отношения.

      Одновременно WikiLeaks выложил новую порцию писем Хиллари Клинтон, из которых следует, что кандидат в президенты была в курсе финансовой поддержки Катаром террористических группировок. Пикантность ситуации в том, что вместе с Катаром Хиллари Клинтон в своих письмах упоминает и Саудовскую Аравию. Хотя сами саудиты все отрицают.

      Тем временем жители Дохи ринулись в супермаркеты за продуктами, несмотря на призыв властей Катара не паниковать в связи с разрывом дипломатических отношений. Все это происходит на фоне новостей о закрытии границы с Саудовской Аравией. Именно саудиты были основными поставщиками продуктов в эмират. Для страны, которая занимает первое место в мире по ВВП на душу населения, это серьезное потрясение.

      Зато о готовности помочь эмирату продуктами тут же заявил Иран.

      Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

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