WikiLeaks: США знали о поддержке ИГ Катаром и Саудовской Аравией

США были в курсе, что Катар и Саудовская Аравия оказывали финансовую поддержку террористам «Исламского государства» (запрещено в РФ). Это следует из опубликованных WikiLeaks писем
экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
В августе 2014 года Клинтон отправила однопартийцу Джону Подесте письмо, тема которого значится как «источники, включая западные разведданные, разведданные США и источники в регионе». В послании описывается ситуация в Ираке и Сирии и борьба с ИГ.
Клинтон, в частности, написала, что «несмотря на то, что военная операция продвигается вперед, необходимо использовать дипломатические и более традиционные разведывательные активы, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые тайно предоставляют финансовую и материально-техническую поддержку ИГИЛ и другим радикальным суннитским группировкам в регионе».
В понедельник ряд арабских стран, в том числе Саудовская Аравия, заявили о разрыве отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и экстремизма. Власти Катара заявили, что на эскалацию ситуации не пойдут.
Клинтон, в частности, написала, что «несмотря на то, что военная операция продвигается вперед, необходимо использовать дипломатические и более традиционные разведывательные активы, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые тайно предоставляют финансовую и материально-техническую поддержку ИГИЛ и другим радикальным суннитским группировкам в регионе».
Saudi & Qatar governments funded and gave logistical support to ISIS [ISIL] confirms Hillary Clinton email pic.twitter.com/RmaFi9lQQP https://t.co/KMjIfIhNwL— WikiLeaks (@wikileaks) 5 июня 2017 г.
В понедельник ряд арабских стран, в том числе Саудовская Аравия, заявили о разрыве отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и экстремизма. Власти Катара заявили, что на эскалацию ситуации не пойдут.
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