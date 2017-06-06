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  • 06.06, 06:49
    WikiLeaks: США знали о поддержке ИГ Катаром и Саудовской Аравией. Ближний Восток, Катар, дипломатия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    WikiLeaks: США знали о поддержке ИГ Катаром и Саудовской Аравией

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    WikiLeaks: США знали о поддержке ИГ Катаром и Саудовской Аравией

    WikiLeaks: США знали о поддержке ИГ Катаром и Саудовской Аравией

      США были в курсе, что Катар и Саудовская Аравия оказывали финансовую поддержку террористам «Исламского государства» (запрещено в РФ). Это следует из опубликованных WikiLeaks писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

      В августе 2014 года Клинтон отправила однопартийцу Джону Подесте письмо, тема которого значится как «источники, включая западные разведданные, разведданные США и источники в регионе». В послании описывается ситуация в Ираке и Сирии и борьба с ИГ.

      Клинтон, в частности, написала, что «несмотря на то, что военная операция продвигается вперед, необходимо использовать дипломатические и более традиционные разведывательные активы, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые тайно предоставляют финансовую и материально-техническую поддержку ИГИЛ и другим радикальным суннитским группировкам в регионе».


      В понедельник ряд арабских стран, в том числе Саудовская Аравия, заявили о разрыве отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и экстремизма. Власти Катара заявили, что на эскалацию ситуации не пойдут.

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