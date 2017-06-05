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  • 05.06, 11:14

    Катар прокомментировал разрыв дипотношений с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном

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    Катар прокомментировал разрыв дипотношений с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном

    Катар прокомментировал разрыв дипотношений с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном

    Доха сожалеет о решении Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна разорвать дипломатические отношения, заявили в МИД Катара.

    В Дохе эту меру считают «неоправданной, основанной на голословных утверждениях», отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

    При этом в МИД Катара подчеркнули, что разрыв дипломатических отношений с соседними странами «не отразится на жизни простых людей и резидентов эмирата».



    Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило от имени эмира страны речь в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Саудовская Аравия от имени всех гостей встречи осудила Иран за его враждебную политику и пригрозила адекватным ответом.

    Позднее в Катаре заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к эмиру.

    Однако арабские страны сочли это опровержение неубедительным. Командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене «из-за поддержки Дохой незаконных группировок „Аль-Каиды“ и „Исламского государства“» (запрещены в России).

    Вслед за этим Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке его дипломатов и граждан и закрытии для Катара морских портов и воздушного пространства.

    Египет также заявил, что «примет необходимые меры для обращения к дружеским и братским странам, арабским и международным компаниям для того, чтобы они предприняли такие же меры, касающиеся их транспорта, направляющегося в Доху». Каир, помимо прочего, обвиняет Катар в политической, финансовой и информационной поддержке запрещенного в стране движения «Братья-мусульмане».

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