Катар прокомментировал разрыв дипотношений с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном

Доха сожалеет о решении Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна разорвать дипломатические отношения, заявили в МИД Катара.
В Дохе эту меру считают «неоправданной, основанной на голословных утверждениях», отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.
При этом в МИД Катара подчеркнули, что разрыв дипломатических отношений с соседними странами «не отразится на жизни простых людей и резидентов эмирата».
Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило от имени эмира страны речь в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Саудовская Аравия от имени всех гостей встречи осудила Иран за его враждебную политику и пригрозила адекватным ответом.
Позднее в Катаре заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к эмиру.
Вслед за этим Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке его дипломатов и граждан и закрытии для Катара морских портов и воздушного пространства.
Египет также заявил, что «примет необходимые меры для обращения к дружеским и братским странам, арабским и международным компаниям для того, чтобы они предприняли такие же меры, касающиеся их транспорта, направляющегося в Доху». Каир, помимо прочего, обвиняет Катар в политической, финансовой и информационной поддержке запрещенного в стране движения «Братья-мусульмане».
При этом в МИД Катара подчеркнули, что разрыв дипломатических отношений с соседними странами «не отразится на жизни простых людей и резидентов эмирата».
BREAKING: Qatar foreign ministry says decision to cut ties ’unjustified’, measures won’t affect citizens, residents https://t.co/ms1tQ54ibc pic.twitter.com/vDNWeQIVej— Al Jazeera News (@AJENews) June 5, 2017
Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило от имени эмира страны речь в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Саудовская Аравия от имени всех гостей встречи осудила Иран за его враждебную политику и пригрозила адекватным ответом.
Позднее в Катаре заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к эмиру.
Вслед за этим Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке его дипломатов и граждан и закрытии для Катара морских портов и воздушного пространства.
Египет также заявил, что «примет необходимые меры для обращения к дружеским и братским странам, арабским и международным компаниям для того, чтобы они предприняли такие же меры, касающиеся их транспорта, направляющегося в Доху». Каир, помимо прочего, обвиняет Катар в политической, финансовой и информационной поддержке запрещенного в стране движения «Братья-мусульмане».
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