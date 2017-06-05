ОАЭ, Египет и Бахрейн закрывают небо для летящих в Катар самолетов

Объединенные Арабские Эмираты и Египет объявили о прекращении морского и авиасообщения с Катаром, с которым страна наряду с Египтом, Саудовской Аравией и Бахрейном разрывает дипломатические отношения.
Как следует из заявления официального Абу-Даби, которое цитирует телеканал Al Arabiya, прекращение морского и авиасообщения с Катаром подразумевает и запрет транзита транспортных средств, следующих в Катар или из него.
Египет закрывает для Катара свои морские порты и небо.
Бахрейн объявил о закрытии воздушного пространства страны для пролета всех самолетов национального перевозчика Катара Qatar Airways, а титулованный саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» разорвал спонсорский контракт с этой авиакомпанией.
Ранее командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене «из-за поддержки Дохой незаконных группировок „Аль-Каиды“ и „Исламского государства“» (запрещены в России).
Вслед за этим Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.
ОАЭ и Бахрейн отвели 48 часов катарским дипломатам и 14 дней гражданам Катара, чтобы они покинули страну. Катарским подданным отныне запрещен не только въезд в ОАЭ, но и транзит через них. Гражданам ОАЭ также запрещено посещать Катар.
Египет закрывает для Катара свои морские порты и небо.
Бахрейн объявил о закрытии воздушного пространства страны для пролета всех самолетов национального перевозчика Катара Qatar Airways, а титулованный саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» разорвал спонсорский контракт с этой авиакомпанией.
Ранее командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене «из-за поддержки Дохой незаконных группировок „Аль-Каиды“ и „Исламского государства“» (запрещены в России).
Вслед за этим Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.
ОАЭ и Бахрейн отвели 48 часов катарским дипломатам и 14 дней гражданам Катара, чтобы они покинули страну. Катарским подданным отныне запрещен не только въезд в ОАЭ, но и транзит через них. Гражданам ОАЭ также запрещено посещать Катар.
Комментарии