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  • 05.06, 08:53
    ОАЭ, Египет и Бахрейн закрывают небо для летящих в Катар самолетов. Бахрейн, Египет, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    ОАЭ, Египет и Бахрейн закрывают небо для летящих в Катар самолетов

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    ОАЭ, Египет и Бахрейн закрывают небо для летящих в Катар самолетов

    ОАЭ, Египет и Бахрейн закрывают небо для летящих в Катар самолетов

      Объединенные Арабские Эмираты и Египет объявили о прекращении морского и авиасообщения с Катаром, с которым страна наряду с Египтом, Саудовской Аравией и Бахрейном разрывает дипломатические отношения.

      Как следует из заявления официального Абу-Даби, которое цитирует телеканал Al Arabiya, прекращение морского и авиасообщения с Катаром подразумевает и запрет транзита транспортных средств, следующих в Катар или из него.

      Египет закрывает для Катара свои морские порты и небо.

      Бахрейн объявил о закрытии воздушного пространства страны для пролета всех самолетов национального перевозчика Катара Qatar Airways, а титулованный саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» разорвал спонсорский контракт с этой авиакомпанией.

      Ранее командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене «из-за поддержки Дохой незаконных группировок „Аль-Каиды“ и „Исламского государства“» (запрещены в России).

      Вслед за этим Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

      ОАЭ и Бахрейн отвели 48 часов катарским дипломатам и 14 дней гражданам Катара, чтобы они покинули страну. Катарским подданным отныне запрещен не только въезд в ОАЭ, но и транзит через них. Гражданам ОАЭ также запрещено посещать Катар.

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