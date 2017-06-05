ОАЭ присоединились к дипломатическому бойкоту Катара

Объединенные Арабские Эмираты объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром вслед за Саудовской Аравией, Египтом и Бахрейном.
ОАЭ закрывают воздушное и морское сообщение с этой страной, как ранее поступили Египет, Бахрейн и Саудовская Аравия. Эти страны объяснили свое решение защитой безопасности от угрозы терроризма и экстремизма.
Арабские страны обвиняют Катар в поддержке «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещены в РФ). Арабская антиигиловская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, прекращает участие Дохи в операции в Йемене, сообщает РИА Новости.
Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило от имени эмира страны речь в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Саудовская Аравия от имени всех гостей встречи осудила Иран за его враждебную политику и пригрозила адекватным ответом.
Позднее в Катаре заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к эмиру. Однако арабские страны сочли это опровержение неубедительным.
Арабские страны обвиняют Катар в поддержке «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещены в РФ). Арабская антиигиловская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, прекращает участие Дохи в операции в Йемене, сообщает РИА Новости.
Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило от имени эмира страны речь в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Саудовская Аравия от имени всех гостей встречи осудила Иран за его враждебную политику и пригрозила адекватным ответом.
Позднее в Катаре заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к эмиру. Однако арабские страны сочли это опровержение неубедительным.
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