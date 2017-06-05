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  • 05.06, 08:53
    ОАЭ присоединились к дипломатическому бойкоту Катара. Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    ОАЭ присоединились к дипломатическому бойкоту Катара

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    ОАЭ присоединились к дипломатическому бойкоту Катара

    ОАЭ присоединились к дипломатическому бойкоту Катара

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром вслед за Саудовской Аравией, Египтом и Бахрейном.

      ОАЭ закрывают воздушное и морское сообщение с этой страной, как ранее поступили Египет, Бахрейн и Саудовская Аравия. Эти страны объяснили свое решение защитой безопасности от угрозы терроризма и экстремизма.

      Арабские страны обвиняют Катар в поддержке «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещены в РФ). Арабская антиигиловская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, прекращает участие Дохи в операции в Йемене, сообщает РИА Новости.

      Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило от имени эмира страны речь в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Саудовская Аравия от имени всех гостей встречи осудила Иран за его враждебную политику и пригрозила адекватным ответом.

      Позднее в Катаре заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к эмиру. Однако арабские страны сочли это опровержение неубедительным.

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