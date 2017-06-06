СМИ: Катар заплатил террористам выкуп в $1 млрд

Журналисты узнали, что власти Катара перечислили боевикам террористических группировок около миллиарда долларов в качестве выкупа за захваченных в плен в Ираке членов королевской семьи.
По информации газеты Financial Times, Катар отдал выкуп за 26 членов королевской семьи, захваченных в плен на юге Ирака во время соколиной охоты. Также деньги были направлены на освобождение 50 человек, захваченных боевиками в Сирии.
Выплаты предназначались группировкам, связанным с «Аль-Каидой» в Сирии и силами безопасности Ирана, утверждает газета.
объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и экстремизма и вмешательстве в дела других государств.
МИД Катара заявил, что Доха не пойдет на эскалацию ситуации, и предложил «братским государствам» решить проблемы за столом переговоров, сообщает РИА Новости.
Выплаты предназначались группировкам, связанным с «Аль-Каидой» в Сирии и силами безопасности Ирана, утверждает газета.
объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и экстремизма и вмешательстве в дела других государств.
МИД Катара заявил, что Доха не пойдет на эскалацию ситуации, и предложил «братским государствам» решить проблемы за столом переговоров, сообщает РИА Новости.
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