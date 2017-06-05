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  • 05.06, 22:47

    Жители Дохи в панике опустошают супермаркеты

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    Жители Дохи в панике опустошают супермаркеты

    Жители Дохи в панике опустошают супермаркеты

    Жители Дохи в панике опустошают супермаркеты
  • Фото Associated Press © 2017

    • Жители катарской столицы Дохи устремились в супермаркеты за продуктами, опасаясь дефицита товаров из-за дипломатического кризиса.

    В супермаркетах Дохи выстроились гигантские очереди. Люди скупают молоко, курятину, рис и другие продукты из-за новостей о закрытии границы с Саудовской Аравией, через которую в страну поставляют многие товары.

    Полки в магазинах быстро пустеют. В соцсетях распространяются фотографии из переполненных людьми супермаркетов.








    Власти Катара выпустили заявление, в котором призвали жителей не паниковать и пообещали решить проблему с дефицитом продуктов, передает «Интерфакс».

    В понедельник Саудовская Аравия, Йемен и ряд других арабских стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Власти Катара подозревают в поддержке террористической деятельности, в том числе группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).

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