Жители Дохи в панике опустошают супермаркеты

Жители катарской столицы Дохи устремились в супермаркеты за продуктами, опасаясь дефицита товаров
из-за дипломатического кризиса.
В супермаркетах Дохи выстроились гигантские очереди. Люди скупают молоко, курятину, рис и другие продукты из-за новостей о закрытии границы с Саудовской Аравией, через которую в страну поставляют многие товары.
Полки в магазинах быстро пустеют. В соцсетях распространяются фотографии из переполненных людьми супермаркетов.
Власти Катара выпустили заявление, в котором призвали жителей не паниковать и пообещали решить проблему с дефицитом продуктов, передает «Интерфакс».
объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Власти Катара подозревают в поддержке террористической деятельности, в том числе группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).
Полки в магазинах быстро пустеют. В соцсетях распространяются фотографии из переполненных людьми супермаркетов.
Friend has just posted this from Doha, all the chicken sold out in his local supermarket as everyone has stocked up just in case. pic.twitter.com/wURzR31Dmk— Mark Thompson (@SkyNewsThompson) 5 июня 2017 г.
People are seen buying essential food staples at a supermarket in Doha, Qatar, as Arab nations cut ties. whats bloody #Trump and #SAU wants pic.twitter.com/YnRXl3Tk0H— Malik Habib Ul Asr (@malikhabibulasr) 5 июня 2017 г.
La supérette Lulu Supermarket, Al Rayann, #Doha #Qatar pic.twitter.com/fiE4w6Ujhj— Badubai (@badubaii) 5 июня 2017 г.
Madness at carrefour, colleagues sending me pictures. No meat no chicken! Tip #Doha folks, go to stores in industrial area, less crowded. pic.twitter.com/3pglixI6z7— بثينة العزابي (@Boutaina) 5 июня 2017 г.
Власти Катара выпустили заявление, в котором призвали жителей не паниковать и пообещали решить проблему с дефицитом продуктов, передает «Интерфакс».
объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Власти Катара подозревают в поддержке террористической деятельности, в том числе группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).
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