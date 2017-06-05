Шеф. Игра на повышение
ТВ-Эфир
Шеф. Игра на повышение
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.06, 22:47

    Маврикий стал восьмой страной, разорвавшей дипотношений с Катаром

    2 комментария

    Маврикий стал восьмой страной, разорвавшей дипотношений с Катаром

    Маврикий стал восьмой страной, разорвавшей дипотношений с Катаром

    Порт-Луи поддержал меры, принятые арабскими странами в отношении Дохи.

    Республика Маврикий сегодня объявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром, сообщает саудовский новостной портал Sabq online newspaper.

    По его данным, Порт-Луи решил поддержать меры против Дохи, которые ранее приняли другие государства Ближневосточного региона. Республика Маврикий стала восьмой страной, объявившей о разрыве дипотношений с Катаром. Ранее об этом шаге заявили ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивы.

    Причиной стало то, что Доха якобы «поддерживает экстремизм». Поводом стали слова, которые приписывают эмиру Катара о необходимости наладить отношения с Ираном. В Дохе утверждают, что сайт новостного агентства, распространившего эти заявления, был взломан и подобные утверждения на самом деле не имеют никакого отношения к эмиру. Но арабские страны не убедили такие объяснения.

    В Катаре в свою очередь выразили сожаление в связи с решением арабских государств о дипломатическом бойкоте и назвали его необоснованными. Примечательно, что этот конфликт разгорелся между ключевыми участниками ОПЕК, которые недавно продлили соглашение об ограничении добычи нефти.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru