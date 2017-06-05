Маврикий стал восьмой страной, разорвавшей дипотношений с Катаром

Порт-Луи поддержал меры, принятые арабскими странами в отношении Дохи.
Республика Маврикий сегодня объявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром, сообщает саудовский новостной портал Sabq online newspaper.
По его данным, Порт-Луи решил поддержать меры против Дохи, которые ранее приняли другие государства Ближневосточного региона. Республика Маврикий стала восьмой страной, объявившей о разрыве дипотношений с Катаром. Ранее об этом шаге заявили ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивы.
Причиной стало то, что Доха якобы «поддерживает экстремизм». Поводом стали слова, которые приписывают эмиру Катара о необходимости наладить отношения с Ираном. В Дохе утверждают, что сайт новостного агентства, распространившего эти заявления, был взломан и подобные утверждения на самом деле не имеют никакого отношения к эмиру. Но арабские страны не убедили такие объяснения.
дипломатическом бойкоте и назвали его необоснованными. Примечательно, что этот конфликт разгорелся между ключевыми участниками ОПЕК, которые недавно продлили соглашение об ограничении добычи нефти.
По его данным, Порт-Луи решил поддержать меры против Дохи, которые ранее приняли другие государства Ближневосточного региона. Республика Маврикий стала восьмой страной, объявившей о разрыве дипотношений с Катаром. Ранее об этом шаге заявили ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивы.
Причиной стало то, что Доха якобы «поддерживает экстремизм». Поводом стали слова, которые приписывают эмиру Катара о необходимости наладить отношения с Ираном. В Дохе утверждают, что сайт новостного агентства, распространившего эти заявления, был взломан и подобные утверждения на самом деле не имеют никакого отношения к эмиру. Но арабские страны не убедили такие объяснения.
дипломатическом бойкоте и назвали его необоснованными. Примечательно, что этот конфликт разгорелся между ключевыми участниками ОПЕК, которые недавно продлили соглашение об ограничении добычи нефти.
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