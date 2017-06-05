США пообещали помирить арабские страны с Катаром

Семь государств заявили о разрыве дипотношений с Катаром — ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Йемен, Ливия и Мальдивы. При этом речь идет и о прекращении воздушного и морского сообщения, и даже о закрытии офисов катарского телеканала Al Jazeera.
Теперь Катар блокирован по суше Саудовской Аравией, так как других наземных границ у него нет, а небо ему перекрыли все ближайшие соседи. Их авиакомпании объявили, что больше в Катар не летают, и отменили рейсы, Египет тоже закрыл свое воздушное пространство и порты. Теперь открыто только одно направление — через Персидский залив в Иран.
Дружба с Ираном и стала предлогом для этой блокады — Катар обвиняют в поддержке экстремистов. Ранее многие лидеры подпольных групп находили прибежище в Катаре, например, из афганского движения «Талибан» (запрещено в РФ). Но главное — Катар поддерживал группировку «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ), которая очень досаждала властям Египта и Саудовской Аравии.
Именно Саудовская Аравия возглавила дипломатическую атаку на Катар, причем произошло это всего через две недели после того, как туда приезжал президент США с воинственными заявлениями в адрес Ирана. Но, похоже, такой раскол в арабском мире не входил в планы США. Госсекретарь Рекс Тиллерсон уже заявил, что ничего страшного не происходит и США помогут всех помирить.
Но пока арабские партнеры исключили Катар из своей коалиции в Йемене, а ведь именно в Катаре находится американская военная база, 10 тысяч военных и центр воздушных операций в регионе.
Непосредственным поводом к блокаде стали слова эмира Катара про Иран и США, распространенные государственным информагентством QNA.
Вениамин Попов, директор центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО: «Он сказал три вещи: вообще этот саммит непонятно зачем, во-вторых, необходимо 110 миллиардов тратить не на вооружение, а на развитие, и в-третьих, надо налаживать отношения с Ираном, „Хезболлой“ и ХАМАС, потому что они никуда не улетят, на Луну не улетят. Потом это появилось в СМИ, это очень задело саудовцев, которые считали, что это большой успех их внешней политики, поэтому они возмутились».
Позже МИД Катара объявил, что это хакеры взломали сайт агентства, но этому доводу не поверили. Теперь соседи показывают Катару, что надо умерить свои амбиции, и это создает ему большие проблемы хотя бы потому, что почти половину продуктов он получает из-за границы.
Вероятно, в Катаре подскочит инфляция, хотя для страны с самым высоким в мире доходом на душу населения это не так страшно. Проблема, вероятно, возникнет с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2022 года. Для строительства стадионов и порта необходимо большое количество бетона, а его Катар тоже получал из Саудовской Аравии. Но чемпионат только через пять лет, а Соединенные Штаты уже сегодня дали понять, что постараются погасить этот конфликт как можно скорее.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Сергея Морозова.
Дружба с Ираном и стала предлогом для этой блокады — Катар обвиняют в поддержке экстремистов. Ранее многие лидеры подпольных групп находили прибежище в Катаре, например, из афганского движения «Талибан» (запрещено в РФ). Но главное — Катар поддерживал группировку «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ), которая очень досаждала властям Египта и Саудовской Аравии.
Именно Саудовская Аравия возглавила дипломатическую атаку на Катар, причем произошло это всего через две недели после того, как туда приезжал президент США с воинственными заявлениями в адрес Ирана. Но, похоже, такой раскол в арабском мире не входил в планы США. Госсекретарь Рекс Тиллерсон уже заявил, что ничего страшного не происходит и США помогут всех помирить.
Но пока арабские партнеры исключили Катар из своей коалиции в Йемене, а ведь именно в Катаре находится американская военная база, 10 тысяч военных и центр воздушных операций в регионе.
Непосредственным поводом к блокаде стали слова эмира Катара про Иран и США, распространенные государственным информагентством QNA.
Вениамин Попов, директор центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО: «Он сказал три вещи: вообще этот саммит непонятно зачем, во-вторых, необходимо 110 миллиардов тратить не на вооружение, а на развитие, и в-третьих, надо налаживать отношения с Ираном, „Хезболлой“ и ХАМАС, потому что они никуда не улетят, на Луну не улетят. Потом это появилось в СМИ, это очень задело саудовцев, которые считали, что это большой успех их внешней политики, поэтому они возмутились».
Позже МИД Катара объявил, что это хакеры взломали сайт агентства, но этому доводу не поверили. Теперь соседи показывают Катару, что надо умерить свои амбиции, и это создает ему большие проблемы хотя бы потому, что почти половину продуктов он получает из-за границы.
Вероятно, в Катаре подскочит инфляция, хотя для страны с самым высоким в мире доходом на душу населения это не так страшно. Проблема, вероятно, возникнет с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2022 года. Для строительства стадионов и порта необходимо большое количество бетона, а его Катар тоже получал из Саудовской Аравии. Но чемпионат только через пять лет, а Соединенные Штаты уже сегодня дали понять, что постараются погасить этот конфликт как можно скорее.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Сергея Морозова.
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