Путин обсудил с эмиром Катара международную ситуацию

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Как сообщает
пресс-служба Кремля, стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества и международную ситуацию.
Из сообщения пресс-службы: «Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога».
В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом еще ряд других государств объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и экстремизма.
Россия не вмешивается в дела других государств, однако заинтересована в стабильной обстановке в регионе.
В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом еще ряд других государств объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и экстремизма.
Россия не вмешивается в дела других государств, однако заинтересована в стабильной обстановке в регионе.
Комментарии