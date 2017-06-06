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  • 06.06, 22:02

    Путин обсудил с эмиром Катара международную ситуацию

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    Путин обсудил с эмиром Катара международную ситуацию

    Путин обсудил с эмиром Катара международную ситуацию

    Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества и международную ситуацию.

    Из сообщения пресс-службы: «Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога».

    В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом еще ряд других государств объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и экстремизма.

    Ранее в Кремле, комментируя возникшую ситуацию, заявили, что Россия не вмешивается в дела других государств, однако заинтересована в стабильной обстановке в регионе.

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