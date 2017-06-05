В Кремле и МИД прокомментировали конфликт арабских стран с Катаром

Россия заинтересована в добрых отношениях со странами Персидского залива, но не намерена вмешиваться во внутренние дела региона. Об этом заявили
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя разрыв дипотношений ряда арабских стран с Катаром.
Дмитрий Песков в этой связи напомнил слова Владимира Путина, который неоднократно подчеркивал, что Россия не вмешивается в дела других государств и не любит, когда вмешиваются в ее дела.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы не можем вмешиваться во внутренние дела других государств и в данном случае государств Персидского залива. Россия, безусловно, дорожит отношениями с регионом Персидского залива в целом и по отдельности со странами заливными, как говорят арабисты. Вы знаете, что активно идет инвестиционное сотрудничество, торгово-экономическое сотрудничество и сотрудничество в достаточно сенсативных областях. Мы заинтересованы в поддержании этих добрых отношений, заинтересованы в том, чтобы в Персидском заливе была стабильная и мирная атмосфера, в рамках которой и решаются существующие разногласия».
Песков также выразил надежду, что эта ситуация не повлияет «на общий настрой и решимость в деле борьбы с терроризмом, актуальность, срочность и безальтернативность которого демонстрируют трагические события, в том числе и недавние события в Лондоне».
Сергей Лавров в свою очередь отметил, что разрыв дипломатических отношений между рядом арабских государств и Катаром — это вопрос двухсторонней повестки, в которую Москва не вмешивается.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Решение ряда арабских стран разорвать дипломатические отношения с Катаром — это их дело, это двухсторонние отношения. Мы в эти решения не вмешиваемся».
Глава МИД также подчеркнул, что Москва «заинтересована в том, чтобы поддерживать добрые отношения со всеми».
Сергей Лавров: «Мы убеждены, что любые противоречия могут иметь место. Мы никогда не радовались тем трудностям, которые возникают в отношениях между другими странами».
По словам Лаврова, особое значение имеет поддержание нормальных отношений со странами региона, «в котором самым главным является концентрация усилий на борьбе с общей для всех угрозой — угрозой международного терроризма».
объявили семь стран, обвинивших Доху в поддержке экстремистов. Поводом стали приписываемые эмиру Катара слова о необходимости наладить отношения с Ираном. США пообещали постараться как можно быстрее уладить конфликт.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы не можем вмешиваться во внутренние дела других государств и в данном случае государств Персидского залива. Россия, безусловно, дорожит отношениями с регионом Персидского залива в целом и по отдельности со странами заливными, как говорят арабисты. Вы знаете, что активно идет инвестиционное сотрудничество, торгово-экономическое сотрудничество и сотрудничество в достаточно сенсативных областях. Мы заинтересованы в поддержании этих добрых отношений, заинтересованы в том, чтобы в Персидском заливе была стабильная и мирная атмосфера, в рамках которой и решаются существующие разногласия».
Песков также выразил надежду, что эта ситуация не повлияет «на общий настрой и решимость в деле борьбы с терроризмом, актуальность, срочность и безальтернативность которого демонстрируют трагические события, в том числе и недавние события в Лондоне».
Сергей Лавров в свою очередь отметил, что разрыв дипломатических отношений между рядом арабских государств и Катаром — это вопрос двухсторонней повестки, в которую Москва не вмешивается.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Решение ряда арабских стран разорвать дипломатические отношения с Катаром — это их дело, это двухсторонние отношения. Мы в эти решения не вмешиваемся».
Глава МИД также подчеркнул, что Москва «заинтересована в том, чтобы поддерживать добрые отношения со всеми».
Сергей Лавров: «Мы убеждены, что любые противоречия могут иметь место. Мы никогда не радовались тем трудностям, которые возникают в отношениях между другими странами».
По словам Лаврова, особое значение имеет поддержание нормальных отношений со странами региона, «в котором самым главным является концентрация усилий на борьбе с общей для всех угрозой — угрозой международного терроризма».
объявили семь стран, обвинивших Доху в поддержке экстремистов. Поводом стали приписываемые эмиру Катара слова о необходимости наладить отношения с Ираном. США пообещали постараться как можно быстрее уладить конфликт.
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