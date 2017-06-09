Владимир Путин рассказал, что у него есть внуки

Президент России Владимир Путин признался в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что является дедушкой — у него уже есть внуки.
Американский режиссер Оливер Стоун снимает фильм про российского лидера. В ходе интервью автор фильма спросил, любит ли российский президент своих внуков.
«Путин сказал, что да, но признал, что у него не много времени, чтобы играть с ними», — сообщает сегодня телеканал CNN, цитируя отрывки интервью.
Документальный фильм обладателя премии «Оскар» Оливера Стоуна о Владимире Путине должен выйти в эфир на кабельном телеканале Showtime 12–15 июня. Недавно на Youtube появился тизер картины.
обсуждал с Биллом Клинтоном вступление России в НАТО, и отметил, что в случае войны между Россией и США не было бы победителей. А также прокомментировал закон о запрете гей-пропаганды в России и сообщил, что бы сделал, если оказался бы в одном душе с геем.
«Путин сказал, что да, но признал, что у него не много времени, чтобы играть с ними», — сообщает сегодня телеканал CNN, цитируя отрывки интервью.
Документальный фильм обладателя премии «Оскар» Оливера Стоуна о Владимире Путине должен выйти в эфир на кабельном телеканале Showtime 12–15 июня. Недавно на Youtube появился тизер картины.
обсуждал с Биллом Клинтоном вступление России в НАТО, и отметил, что в случае войны между Россией и США не было бы победителей. А также прокомментировал закон о запрете гей-пропаганды в России и сообщил, что бы сделал, если оказался бы в одном душе с геем.
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