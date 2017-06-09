Слуга всех господ
ТВ-Эфир
Слуга всех господ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.06, 00:10

    Владимир Путин рассказал, что у него есть внуки

    1 комментарий

    Владимир Путин рассказал, что у него есть внуки

    Владимир Путин рассказал, что у него есть внуки

    Президент России Владимир Путин признался в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что является дедушкой — у него уже есть внуки.

    Американский режиссер Оливер Стоун снимает фильм про российского лидера. В ходе интервью автор фильма спросил, любит ли российский президент своих внуков.

    «Путин сказал, что да, но признал, что у него не много времени, чтобы играть с ними», — сообщает сегодня телеканал CNN, цитируя отрывки интервью.

    Документальный фильм обладателя премии «Оскар» Оливера Стоуна о Владимире Путине должен выйти в эфир на кабельном телеканале Showtime 12–15 июня. Недавно на Youtube появился тизер картины.



    В большом интервью российский президент также рассказал Стоуну о том, как обсуждал с Биллом Клинтоном вступление России в НАТО, и отметил, что в случае войны между Россией и США не было бы победителей. А также прокомментировал закон о запрете гей-пропаганды в России и сообщил, что бы сделал, если оказался бы в одном душе с геем.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru