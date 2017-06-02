Другой Путин: опубликованы фрагменты фильма Стоуна о президенте РФ

Интересные заявления из уст Владимира Путина сегодня прозвучали не только в Петербурге, но и в документальном фильме Оливера Стоуна: вышел проморолик картины, которую будут транслировать в эфире американского телевидения.
О том, что Оливер Стоун хочет подготовить фильм о Владимире Путине, начали говорить еще в 2014-м. Трижды лауреат Оскара, интервьюировавший Чавеса, Кастро и Арафата, тогда задумал показать точку зрения, которую «американцы не хотят слышать». Итогом нескольких лет работы стали 4 серии — в основе которых не формальное интервью, а беседы в Кремле, в машине, когда Путин за рулем, или где-то на природе.
Столь долгие съемки позволили показать российского президента чуть по-другому, нежели в обычных новостных сюжетах. Стоуну интересны не просто комментарии по актуальной повестке, но личное отношение Путина. Скажем, к Эдварду Сноудену.
Оливер Стоун: «Как бывший работник КГБ, вы должно быть, всей душой ненавидите то, что сделал Сноуден?»
Владимир Путин: «Ничего подобного, Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны. И не передал другой стране информацию, которая бы наносили ущерб его народу. Все, что он делает, он делает публично».
Оливер Стоун: «Вы согласны с тем, что он сделал?»
Владимир Путин: «Нет».
Не менее откровенный разговор произошел в кабинетном сумраке. Подготовленное киношниками освещение соответствует выбранной Стоуном теме: ему известно о пяти покушениях на Владимира Путина — мол, не так много, как на Кастро. На команданте покушались десятки раз.
Владимир Путин: «Я с Кастро разговаривал на этот счет. Он мне сказал: „Знаешь почему я жив? — Почему? Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично. Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою. До сих пор у них неплохо получалось“».
Стоун тут же интересуется: доверяет ли Путин охране, ведь известно, что при покушении на лидеров прежде всего стараются найти предателя именно там. Путин в ответ: доверяю.
Пока обнародованы только пара фрагментов фильма. Полную версию покажет американский канал Showtime — четыре вечера подряд, начиная с 12 июня, передает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
Столь долгие съемки позволили показать российского президента чуть по-другому, нежели в обычных новостных сюжетах. Стоуну интересны не просто комментарии по актуальной повестке, но личное отношение Путина. Скажем, к Эдварду Сноудену.
Оливер Стоун: «Как бывший работник КГБ, вы должно быть, всей душой ненавидите то, что сделал Сноуден?»
Владимир Путин: «Ничего подобного, Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны. И не передал другой стране информацию, которая бы наносили ущерб его народу. Все, что он делает, он делает публично».
Оливер Стоун: «Вы согласны с тем, что он сделал?»
Владимир Путин: «Нет».
Не менее откровенный разговор произошел в кабинетном сумраке. Подготовленное киношниками освещение соответствует выбранной Стоуном теме: ему известно о пяти покушениях на Владимира Путина — мол, не так много, как на Кастро. На команданте покушались десятки раз.
Владимир Путин: «Я с Кастро разговаривал на этот счет. Он мне сказал: „Знаешь почему я жив? — Почему? Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично. Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою. До сих пор у них неплохо получалось“».
Стоун тут же интересуется: доверяет ли Путин охране, ведь известно, что при покушении на лидеров прежде всего стараются найти предателя именно там. Путин в ответ: доверяю.
Пока обнародованы только пара фрагментов фильма. Полную версию покажет американский канал Showtime — четыре вечера подряд, начиная с 12 июня, передает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
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