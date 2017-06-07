Путин шуткой ответил на вопрос о законе против гей-пропаганды

Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну прокомментировал закон о запрете
гей-пропаганды в России и рассказал, что бы сделал, если б оказался в одном душе с геем.
Глава государства подчеркнул, что закон не нарушает права сексуальных меньшинств, отметив, что «там нет никаких ограничений вообще».
А в ответ на вопрос известного режиссера о том, что он стал бы делать, оказавшись с геем в душе на подводной лодке, Путин рассмеялся и сказал, что предпочел бы не ходить с ним в один душ, передает Bloomberg.
Владимир Путин, президент РФ: «Ну я предпочел бы не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать. Но вы же знаете, что я мастер спорта по дзюдо».
Полную версию фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине будут показывать четыре вечера подряд, начиная с 12 июня. Ранее стало известно, что Путин рассказал Стоуну о том, как обсуждал с Биллом Клинтоном вступление России в НАТО, и отметил, что в случае войны между Россией и США не было бы победителей.
А в ответ на вопрос известного режиссера о том, что он стал бы делать, оказавшись с геем в душе на подводной лодке, Путин рассмеялся и сказал, что предпочел бы не ходить с ним в один душ, передает Bloomberg.
Владимир Путин, президент РФ: «Ну я предпочел бы не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать. Но вы же знаете, что я мастер спорта по дзюдо».
Полную версию фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине будут показывать четыре вечера подряд, начиная с 12 июня. Ранее стало известно, что Путин рассказал Стоуну о том, как обсуждал с Биллом Клинтоном вступление России в НАТО, и отметил, что в случае войны между Россией и США не было бы победителей.
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