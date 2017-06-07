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  • 07.06, 11:39

    Путин шуткой ответил на вопрос о законе против гей-пропаганды

    2 комментария

    Путин шуткой ответил на вопрос о законе против гей-пропаганды

    Путин шуткой ответил на вопрос о законе против <nobr>гей-пропаганды</nobr>

    Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну прокомментировал закон о запрете гей-пропаганды в России и рассказал, что бы сделал, если б оказался в одном душе с геем.

    Глава государства подчеркнул, что закон не нарушает права сексуальных меньшинств, отметив, что «там нет никаких ограничений вообще».

    А в ответ на вопрос известного режиссера о том, что он стал бы делать, оказавшись с геем в душе на подводной лодке, Путин рассмеялся и сказал, что предпочел бы не ходить с ним в один душ, передает Bloomberg.

    Владимир Путин, президент РФ: «Ну я предпочел бы не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать. Но вы же знаете, что я мастер спорта по дзюдо».

    Полную версию фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине будут показывать четыре вечера подряд, начиная с 12 июня. Ранее стало известно, что Путин рассказал Стоуну о том, как обсуждал с Биллом Клинтоном вступление России в НАТО, и отметил, что в случае войны между Россией и США не было бы победителей.

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