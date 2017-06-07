Путин предупредил о последствиях войны между Россией и США

В случае войны между Россией и США не было бы победителей, заявил Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
Стоун спросил Путина, доминировали бы США, если бы война между странами превратилась из «холодной» в «горячую». «Я думаю, что никто бы не пережил», — ответил российский президент.
Документальный фильм обладателя премии «Оскар» Оливера Стоуна о Владимире Путине должен выйти в эфир на кабельном телеканале Showtime 12–15 июня. Во вторник на Youtube появился тизер картины.
Документальный фильм обладателя премии «Оскар» Оливера Стоуна о Владимире Путине должен выйти в эфир на кабельном телеканале Showtime 12–15 июня. Во вторник на Youtube появился тизер картины.
Комментарии