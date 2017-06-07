Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.06, 01:04

    Путин предупредил о последствиях войны между Россией и США

    комментировать

    Путин предупредил о последствиях войны между Россией и США

    Путин предупредил о последствиях войны между Россией и США

    В случае войны между Россией и США не было бы победителей, заявил Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

    Стоун спросил Путина, доминировали бы США, если бы война между странами превратилась из «холодной» в «горячую». «Я думаю, что никто бы не пережил», — ответил российский президент.

    Документальный фильм обладателя премии «Оскар» Оливера Стоуна о Владимире Путине должен выйти в эфир на кабельном телеканале Showtime 12–15 июня. Во вторник на Youtube появился тизер картины.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru