Ты не поверишь!
ТВ-Эфир
Ты не поверишь!
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.06, 22:39

    Путин вспомнил разговор с Клинтоном о вступлении России в НАТО

    21 комментарий

    Путин вспомнил разговор с Клинтоном о вступлении России в НАТО

    Путин вспомнил разговор с Клинтоном о вступлении России в НАТО

    Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о беседе с Биллом Клинтоном о НАТО и России.

    В опубликованном в Сети отрывке из фильма-интервью Путин рассказывает, что бывший американский лидер не возражал против присоединения России к Альянсу.

    Владимир Путин, президент РФ: «Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: „А может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО“. Клинтон ответил: „Ну а что же, я не против“».

    При этом Путин отметил, что в этот момент «вся американская делегация очень занервничала».

    Также российский президент заявил, что сегодня НАТО является «внешнеполитическим инструментом США». По словам Путина, в Альянсе «нет союзников, только вассалы». А, говоря о том, почему Россия так остро реагирует на расширение НАТО, Путин отметил, что Москву беспокоит практика принятия решений, передает Politico.

    Отметим, что полную версию фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине покажет американский канал Showtime — четыре вечера подряд, начиная с 12 июня. Ранее были обнародованы несколько фрагментов фильма. В них российский президент рассказал, что доверяет своей службе безопасности и не считает Эдварда Сноудена предателем, хотя и не одобряет его поступок.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru