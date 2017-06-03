Путин вспомнил разговор с Клинтоном о вступлении России в НАТО

Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о беседе с Биллом Клинтоном о НАТО и России.
В опубликованном в Сети отрывке из фильма-интервью Путин рассказывает, что бывший американский лидер не возражал против присоединения России к Альянсу.
Владимир Путин, президент РФ: «Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: „А может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО“. Клинтон ответил: „Ну а что же, я не против“».
При этом Путин отметил, что в этот момент «вся американская делегация очень занервничала».
Также российский президент заявил, что сегодня НАТО является «внешнеполитическим инструментом США». По словам Путина, в Альянсе «нет союзников, только вассалы». А, говоря о том, почему Россия так остро реагирует на расширение НАТО, Путин отметил, что Москву беспокоит практика принятия решений, передает Politico.
были обнародованы несколько фрагментов фильма. В них российский президент рассказал, что доверяет своей службе безопасности и не считает Эдварда Сноудена предателем, хотя и не одобряет его поступок.
Владимир Путин, президент РФ: «Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: „А может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО“. Клинтон ответил: „Ну а что же, я не против“».
При этом Путин отметил, что в этот момент «вся американская делегация очень занервничала».
Также российский президент заявил, что сегодня НАТО является «внешнеполитическим инструментом США». По словам Путина, в Альянсе «нет союзников, только вассалы». А, говоря о том, почему Россия так остро реагирует на расширение НАТО, Путин отметил, что Москву беспокоит практика принятия решений, передает Politico.
были обнародованы несколько фрагментов фильма. В них российский президент рассказал, что доверяет своей службе безопасности и не считает Эдварда Сноудена предателем, хотя и не одобряет его поступок.
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