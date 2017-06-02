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  • 03.06, 04:32
    Путин назвал НАТО инструментом США. НАТО, Путин, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин назвал НАТО инструментом США

    2 комментария

    Путин назвал НАТО инструментом США

    Путин назвал НАТО инструментом США

      Владимир Путин заявил, что Россию не может не беспокоить приближение НАТО к ее границам.

      По словам главы государства, НАТО после завершения холодной войны и распада Советского Союза превратилось в инструмент внешней политики США. Также российский лидер ответил на вопрос о том, выгодны ли России ссоры вокруг Альянса.

      Владимир Путин, президент РФ: « Ссоры вокруг НАТО, помогают ли они России? Но в том смысле, что НАТО может развалиться — тогда помогут. Но пока что-то мы не видим развала. Я много раз уже задавался вопросом, публично его ставил, НАТО создавалось, как инструмент холодной войны в борьбе с Советским Союзом и Варшавским договором. Сейчас нет ни Варшавского договора, ни Советского Союза, а НАТО существует. Возникает вопрос: а зачем? Ответ только один: чтобы там ни говорили, это инструмент внешней политики США».

      Также Путин отметил, что приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам не может не беспокоить Москву, передает РИА Новости.

      При этом российский лидер, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметил, что желание НАТО активнее бороться с терроризмом можно только приветствовать.

      Прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.

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