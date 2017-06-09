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  • 09.06, 12:04
    Противники Терезы Мэй назвали итоги выборов «расплатой за ее высокомерие». Великобритания, выборы, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Противники Терезы Мэй назвали итоги выборов «расплатой за ее высокомерие»

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    Противники Терезы Мэй назвали итоги выборов «расплатой за ее высокомерие»

    Противники Терезы Мэй назвали итоги выборов «расплатой за ее высокомерие»

      Великобритания оказалась в подвешенном состоянии. По итогам досрочных выборов Тереза Мэй не смогла сохранить парламентское большинство. Консерваторы пока набрали 311 голосов, их основные соперники — лейбористы — 259. Данные неокончательные, но расклад сил уже вряд ли изменится. Эксперты называют эти выборы провалом премьер-министра и ждут, что в ближайшие часы она уйдет в отставку.

      «Тереза Мэй наказана за высокомерие», — говорят ее противники и ждут отставки премьера. Представителей Консервативной партии в новом парламенте будет больше, чем лейбористов, но меньше половины. Новое правительство может оказаться подвешенным. Его называют так потому, что все его инициативы постоянно будут находиться в подвешенном состоянии. Чтобы принять решение, правительству нужно теперь спрашивать одобрения у всех остальных партий.

      Премьер-министр рискнула хорошей партией ради лучшей и потеряла даже то, что имела. У консерваторов в парламенте было 331 место из 650, то есть абсолютное большинство — больше, чем у всех вместе взятых противников. В предыдущий раз такую сильную позицию консерваторы занимали 25 лет назад при Джоне Мейджоре, в 1992-м. В 2015 при Дэвиде Кэмероне они снова получили абсолютное большинство голосов. Следующие выборы должны были произойти в 2020-м. Но Тереза Мэй объявила о проведении досрочных выборов, вопреки здравому смыслу и собственному обещанию.

      Мэй в апреле со своим мужем вернулась из турпохода по горам Уэльса и решила свою партию поднять на новую вершину, но сейчас приходится спускаться. Возможно, она будет дискредитирована в глазах своей партии и уйдет с поста сама. Возможно, партии лейбористов удастся договориться с либерал-демократами, набравшими меньшее число очков, и сформировать коалиционное правительство. Тогда Терезе Мэй придется вывозить диваны с Даунинг-стрит, а Джереми Корбину — завозить.

      Как передает корреспондент Лиза Герсон, эти выборы с самого начала были не только вне очереди, но и вне логики. Такого в британской истории еще не было. Не было случая, чтобы премьер-министр публично усомнился, свое ли место он занимает, и попросил поддержки народа. Народ увидел не уважение правительства к своему мнению, а слабость лидера. Тереза Мэй говорила, что стране нужен сильный и стабильный лидер, но получила — сильный и стабильный хаос на ближайшие 5 лет.

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