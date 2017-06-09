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  • 09.06, 09:02

    Лидер лейбористов и депутат-консерватор призвали Мэй задуматься об отставке

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    Лидер лейбористов и депутат-консерватор призвали Мэй задуматься об отставке

    Лидер лейбористов и <nobr>депутат-консерватор</nobr> призвали Мэй задуматься об отставке

    Депутат британской Консервативной партии Анна Субри и лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвали премьер-министра задуматься о уходе с поста.

    Субри считает, что Терезе Мэй по итогам досрочных выборов нужно уйти в отставку.

    Анна Субри, депутат британской Консервативной партии: «Я думаю, что Мэй оказалась в очень трудном положении. Ей надлежит обдумать вопрос о занимаемой ею должности. Это ужасная ночь».

    Сама Субри одержала победу с небольшим преимуществом в своем избирательном округе Брокстоу (графство Ноттингемшир).

    Субри стала первым представителем партии Мэй, которая озвучила мысль об уходе премьера с поста. Ранее лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал Мэй уйти в отставку в связи с итогами выборов.

    Джереми Корбин, лидер британской Лейбористской партии: «Премьер-министр созвала эти выборы, потому что она хотела получить мандат. Что ж, мандат, который она получила, — это утраченные места консерваторов, утраченные голоса, утраченная поддержка и утраченная уверенность. Я подумал бы, что этого достаточно для нее, чтобы в действительности уйти в отставку».

    Согласно обновленному прогнозу, Консервативная партия наберет от 315 до 321 мандата в 560 местной Палате общин британского парламента. Партия потеряет возможность сформировать правительство без оглядки на другие партии, для чего необходимо не меньше 326 мандатов. Лейбористы должны получить от 260 до 266 мест, передает ТАСС.

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