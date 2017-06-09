Британские консерваторы лишились парламентского большинства

Консервативная партия Великобритании лишилась большинства в парламенте. Об этом свидетельствуют результаты состоявшихся накануне досрочных парламентских выборов.
Подведены окончательные итоги голосования с 633 из 650 избирательных округов. Партия премьера Терезы Мэй на настоящий момент гарантировала 308 депутатских мандантов. До сих пор не подведены итоги голосования в 17 избирательных округах, но даже если там победят тори, они не получат 326 мест, которые нужны для формирования правительства большинства без оглядки на другие партии.
О проведении досрочных парламентских выборов в конце апреля объявила Тереза Мэй. Она пояснила, что Соединенное Королевство нуждается в стабильности, определенности и сильном руководстве, поэтому необходимо устроить выборы.
О проведении досрочных парламентских выборов в конце апреля объявила Тереза Мэй. Она пояснила, что Соединенное Королевство нуждается в стабильности, определенности и сильном руководстве, поэтому необходимо устроить выборы.
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