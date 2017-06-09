«Катастрофа для Терезы Мэй»: экзитполы в Британии обрушили фунт стерлингов

Результаты экзитполов неутешительны для Консервативной партии: согласно прогнозу, консерваторы лидируют на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства им не хватает 12 мест.
Существует серьезный риск потери британской Консервативной партией абсолютного большинства в парламенте, говорится в заявлении социологов, подготовивший экзитполы для телеканалов Sky News, BBC и ITV.
«Существует серьезный риск, что консерваторы потеряют абсолютное большинство, хотя пока это еще далеко не факт», — говорится в заявлении.
После публикации экзитполов экс-канцлер Великобритании Джордж Осборн заявил, что если результаты выборов совпадают с прогнозом, то они катастрофические. А так называемый теневой министр иностранных дел лейбористка Эмили Торнберри уже призвала премьер-министра Терезу Мэй подумать об отставке.
Эмили Торнберри: «Если это так, то это отличные результаты. Если это правда, я думаю, она (Тереза Мэй) должна подумать о своей позиции. Я думаю, она должна уйти. Она потерпела сокрушительное поражение».
Буквально через несколько минут после публикации предварительных итогов британских выборов на торгах в Нью-Йорке обвалился фунт стерлингов — на 1,8% к доллару США. Курс установился на уровне 1,27 долларов США к фунту и стал самым низким с апреля 2017 года.
Голосование на выборах в парламент Великобритании завершилось в 22:00 по местному времени. Экзитполы показали, что консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получили 314 мест в новом парламенте, что на 16 мандатов меньше, чем у них было в парламенте предыдущего созыва. Для абсолютного большинства консерваторам не хватает 12 мест. Лейбористская партия, по данным экзитполлов, набирает 266 мест, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 34 мандатами.
«Существует серьезный риск, что консерваторы потеряют абсолютное большинство, хотя пока это еще далеко не факт», — говорится в заявлении.
После публикации экзитполов экс-канцлер Великобритании Джордж Осборн заявил, что если результаты выборов совпадают с прогнозом, то они катастрофические. А так называемый теневой министр иностранных дел лейбористка Эмили Торнберри уже призвала премьер-министра Терезу Мэй подумать об отставке.
Эмили Торнберри: «Если это так, то это отличные результаты. Если это правда, я думаю, она (Тереза Мэй) должна подумать о своей позиции. Я думаю, она должна уйти. Она потерпела сокрушительное поражение».
Буквально через несколько минут после публикации предварительных итогов британских выборов на торгах в Нью-Йорке обвалился фунт стерлингов — на 1,8% к доллару США. Курс установился на уровне 1,27 долларов США к фунту и стал самым низким с апреля 2017 года.
Голосование на выборах в парламент Великобритании завершилось в 22:00 по местному времени. Экзитполы показали, что консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получили 314 мест в новом парламенте, что на 16 мандатов меньше, чем у них было в парламенте предыдущего созыва. Для абсолютного большинства консерваторам не хватает 12 мест. Лейбористская партия, по данным экзитполлов, набирает 266 мест, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 34 мандатами.
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