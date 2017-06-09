Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.06, 01:29
    «Катастрофа для Терезы Мэй»: экзитполы в Британии обрушили фунт стерлингов. Великобритания, Тереза Мэй, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Катастрофа для Терезы Мэй»: экзитполы в Британии обрушили фунт стерлингов

    комментировать

    «Катастрофа для Терезы Мэй»: экзитполы в Британии обрушили фунт стерлингов

    «Катастрофа для Терезы Мэй»: экзитполы в Британии обрушили фунт стерлингов

      Результаты экзитполов неутешительны для Консервативной партии: согласно прогнозу, консерваторы лидируют на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства им не хватает 12 мест.

      Существует серьезный риск потери британской Консервативной партией абсолютного большинства в парламенте, говорится в заявлении социологов, подготовивший экзитполы для телеканалов Sky News, BBC и ITV.

      «Существует серьезный риск, что консерваторы потеряют абсолютное большинство, хотя пока это еще далеко не факт», — говорится в заявлении.

      После публикации экзитполов экс-канцлер Великобритании Джордж Осборн заявил, что если результаты выборов совпадают с прогнозом, то они катастрофические. А так называемый теневой министр иностранных дел лейбористка Эмили Торнберри уже призвала премьер-министра Терезу Мэй подумать об отставке.

      Эмили Торнберри: «Если это так, то это отличные результаты. Если это правда, я думаю, она (Тереза Мэй) должна подумать о своей позиции. Я думаю, она должна уйти. Она потерпела сокрушительное поражение».

      Буквально через несколько минут после публикации предварительных итогов британских выборов на торгах в Нью-Йорке обвалился фунт стерлингов — на 1,8% к доллару США. Курс установился на уровне 1,27 долларов США к фунту и стал самым низким с апреля 2017 года.

      Голосование на выборах в парламент Великобритании завершилось в 22:00 по местному времени. Экзитполы показали, что консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получили 314 мест в новом парламенте, что на 16 мандатов меньше, чем у них было в парламенте предыдущего созыва. Для абсолютного большинства консерваторам не хватает 12 мест. Лейбористская партия, по данным экзитполлов, набирает 266 мест, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 34 мандатами.

      Новости по теме

      Великобритания выходит из ЕС

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru