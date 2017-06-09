Премьер-министр Великобритании Тереза Мей переизбралась в парламент страны

В Великобритании продолжается подсчет голосов после прошедших в стране выборов в парламент.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выиграв в городе Мейденхед по итогам досрочных выборов, переизбралась в парламент.
Кроме того, в британский парламент переизбрались глава МИД Великобритании Борис Джонсон, министры образования Джастин Грининг, обороны Майкл Фэллон, лидер лейбористов Джереми Корбин и его заместитель Том Уотсон.
Узнав о результатах выборов, Корбин первым делом призвал Мэй уйти в отставку — как он выразился, в связи с неблагоприятными для консерваторов результатами инициированных ею же парламентских выборов.
Джереми Корбин, лидер Либерал-демократической партии Великобритании: «Политика изменилась, и она не идет вспять. Люди сказали: им хватит политики, основанной на стереотипах. Я очень горжусь нашей кампанией, нашим манифестом и нашими результатами… Премьер-министр потеряла доверие, этого достаточно для того, чтобы уйти».
Еще до выборов Корбин обращался к Мэй с таким же призывом — в связи с терактами, произошедшими в последнее время в столице Великобритании.
К этому часу известно, что лейбористы получают 164 мандатов, консерваторы — 149. Подсчет продолжается.
По данным единственного проводимого экзитпола, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 34 мандатами.
Кроме того, в британский парламент переизбрались глава МИД Великобритании Борис Джонсон, министры образования Джастин Грининг, обороны Майкл Фэллон, лидер лейбористов Джереми Корбин и его заместитель Том Уотсон.
Узнав о результатах выборов, Корбин первым делом призвал Мэй уйти в отставку — как он выразился, в связи с неблагоприятными для консерваторов результатами инициированных ею же парламентских выборов.
Джереми Корбин, лидер Либерал-демократической партии Великобритании: «Политика изменилась, и она не идет вспять. Люди сказали: им хватит политики, основанной на стереотипах. Я очень горжусь нашей кампанией, нашим манифестом и нашими результатами… Премьер-министр потеряла доверие, этого достаточно для того, чтобы уйти».
Еще до выборов Корбин обращался к Мэй с таким же призывом — в связи с терактами, произошедшими в последнее время в столице Великобритании.
К этому часу известно, что лейбористы получают 164 мандатов, консерваторы — 149. Подсчет продолжается.
По данным единственного проводимого экзитпола, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 34 мандатами.
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