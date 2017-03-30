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  • 30.03, 03:18
    «Жесть, боль и мрак»: ролик с Кличко к «Евровидению» взорвал соцсети. Евровидение, Украина, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Жесть, боль и мрак»: ролик с Кличко к «Евровидению» взорвал соцсети

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    «Жесть, боль и мрак»: ролик с Кличко к «Евровидению» взорвал соцсети

    «Жесть, боль и мрак»: ролик с Кличко к «Евровидению» взорвал соцсети

      Пользователи соцсетей упражняются в остроумии по поводу проморолика к «Евровидению-2017», снятого с участием мэра Киева Виталия Кличко.

      Ролик был размещен на сайте МИД Украины. «Жесть, боль и мрак», — так оценили работу пользователи. Многие предположили, что это домашнее видео героя ролика Виталия Кличко.

      Украинская пресса поспешила написать, что ролик сняли давно, когда решалось, в каком именно городе Украины пройдет музыкальный конкурс, а разместили только сейчас.




      Ранее сообщалось, что Европейский вещательный совет (EBU) собирается рассмотреть вопрос о санкциях против Украины после проведения «Евровидения» в Киеве. Глава EBU Ингрид Дельтенре не исключила, что Украину могут на время изолировать от участия в музыкальном конкурсе /a>, если Киев так и не позволит выступить в этом году российской участнице Юлии Самойловой.

      Напомним, скандал вокруг проведения «Евровидения-2017» в Киеве разгорелся после того, как СБУ       запретила Юлии Самойловой въезд в страну на 3 года, утверждая, что певица выступала летом 2015 года в Крыму без разрешения правительства Украины. Самойловой предложили выступить дистанционно, организовав из Москвы прямой эфир. Но позже от этой идеи отказались, так как такое решение является нарушением правил конкурса.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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