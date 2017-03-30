«Жесть, боль и мрак»: ролик с Кличко к «Евровидению» взорвал соцсети

Пользователи соцсетей упражняются в остроумии по поводу проморолика к
«Евровидению-2017», снятого с участием мэра Киева Виталия Кличко.
Ролик был размещен на сайте МИД Украины. «Жесть, боль и мрак», — так оценили работу пользователи. Многие предположили, что это домашнее видео героя ролика Виталия Кличко.
Украинская пресса поспешила написать, что ролик сняли давно, когда решалось, в каком именно городе Украины пройдет музыкальный конкурс, а разместили только сейчас.
Ранее сообщалось, что Европейский вещательный совет (EBU) собирается рассмотреть вопрос о санкциях против Украины после проведения «Евровидения» в Киеве. Глава EBU Ингрид Дельтенре не исключила, что Украину могут на время изолировать от участия в музыкальном конкурсе /a>, если Киев так и не позволит выступить в этом году российской участнице Юлии Самойловой.
Напомним, скандал вокруг проведения «Евровидения-2017» в Киеве разгорелся после того, как СБУ запретила Юлии Самойловой въезд в страну на 3 года, утверждая, что певица выступала летом 2015 года в Крыму без разрешения правительства Украины. Самойловой предложили выступить дистанционно, организовав из Москвы прямой эфир. Но позже от этой идеи отказались, так как такое решение является нарушением правил конкурса.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Украинская пресса поспешила написать, что ролик сняли давно, когда решалось, в каком именно городе Украины пройдет музыкальный конкурс, а разместили только сейчас.
#Kyiv is waiting&preparing for #Eurovision! Kyiv Mayor V.Klitschko presents the beauty and hospitality of the Host City for @Eurovision 2017 pic.twitter.com/ZJP4wPjFKp— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 28 марта 2017 г.
Ранее сообщалось, что Европейский вещательный совет (EBU) собирается рассмотреть вопрос о санкциях против Украины после проведения «Евровидения» в Киеве. Глава EBU Ингрид Дельтенре не исключила, что Украину могут на время изолировать от участия в музыкальном конкурсе /a>, если Киев так и не позволит выступить в этом году российской участнице Юлии Самойловой.
Напомним, скандал вокруг проведения «Евровидения-2017» в Киеве разгорелся после того, как СБУ запретила Юлии Самойловой въезд в страну на 3 года, утверждая, что певица выступала летом 2015 года в Крыму без разрешения правительства Украины. Самойловой предложили выступить дистанционно, организовав из Москвы прямой эфир. Но позже от этой идеи отказались, так как такое решение является нарушением правил конкурса.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии