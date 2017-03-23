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  • 23.03, 21:10
    Киев запретил Самойловой выступать на «Евровидении» по видеосвязи. Евровидение, Украина, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Киев запретил Самойловой выступать на «Евровидении» по видеосвязи

    1 комментарий
    Киев запретил Самойловой выступать на «Евровидении» по видеосвязи

    Киев запретил Самойловой выступать на «Евровидении» по видеосвязи

    Киев запретил Самойловой выступать на «Евровидении» по видеосвязи

      Сегодня Европейский вещательный союз, который проводит «Евровидение», предложил Юлии Самойловой участвовать в конкурсе по видеосвязи.

      В пресс-релизе организации говорится, что такой беспрецедентный шаг возможен, если Первый канал организует прямую трансляцию выступления певицы. В Москве на это пока не отреагировали.

      А вот в Киеве уже заявили, что не согласны. Мол, дистанционное пение на конкурсе такое же нарушение законов, как и въезд в страну.

      Его Самойловой запретили только за то, что певица была на гастролях в Крыму. В России с реакцией не медлили. Решено, что Самойлова все равно споет на «Евровидении», но в следующем году. В этом россияне конкурс проигнорируют.

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