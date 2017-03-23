Киев запретил Самойловой выступать на «Евровидении» по видеосвязи

Сегодня Европейский вещательный союз, который проводит «Евровидение», предложил Юлии Самойловой участвовать в конкурсе по видеосвязи.
В пресс-релизе организации говорится, что такой беспрецедентный шаг возможен, если Первый канал организует прямую трансляцию выступления певицы. В Москве на это пока не отреагировали.
А вот в Киеве уже заявили, что не согласны. Мол, дистанционное пение на конкурсе такое же нарушение законов, как и въезд в страну.
Его Самойловой запретили только за то, что певица была на гастролях в Крыму. В России с реакцией не медлили. Решено, что Самойлова все равно споет на «Евровидении», но в следующем году. В этом россияне конкурс проигнорируют.
А вот в Киеве уже заявили, что не согласны. Мол, дистанционное пение на конкурсе такое же нарушение законов, как и въезд в страну.
Его Самойловой запретили только за то, что певица была на гастролях в Крыму. В России с реакцией не медлили. Решено, что Самойлова все равно споет на «Евровидении», но в следующем году. В этом россияне конкурс проигнорируют.
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