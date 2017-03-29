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  • 29.03, 16:42

    EBU пригрозил отстранить Украину от «Евровидения»

    3 комментария

    EBU пригрозил отстранить Украину от «Евровидения»

    EBU пригрозил отстранить Украину от «Евровидения»

    Европейский вещательный союз (EBU) пригрозил Киеву санкциями за отказ пускать российскую участницу «Евровидения» Юлию Самойлову.

    Как сообщила глава EBU Ингрид Дельтенре, сейчас продолжаются переговоры с украинским президентом Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом, чтобы Самойлова все же смогла принять участие в конкурсе.

    При этом Дельтенре выразила сожаление в связи с политизацией музыкального конкурса Киевом.

    Ингрид Дельтенре, генеральный директор EBU: «Я глубоко сожалею о том, что „Евровидение“ будет использоваться для политических игр. Этот конкурс песни был задуман для того, чтобы радовать миллионы людей и объединять их. И он не должен быть использован для того, чтобы настраивать всех друг против друга».

    Если же ситуация в ближайшие недели не изменится, то EBU может пойти на санкции против Украины — страну могут на время изолировать от «Евровидения».

    Как отмечает сайт «Комсомольской правды», санкции могут заключаться в лишении Украины права на участие в последующих конкурсах или перенос «Евровидения-2017» в другу страну (этот вариант маловероятен, так как конкурс пройдет уже в мае). Также отстранить от участия могут группу O. Torvald, которая в этом году будет представлять Украину.

    Напомним, громкий скандал вокруг «Евровидения» в Киеве разгорелся после того, как СБУ приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд в страну на три года. В спецслужбе сочли, что певица нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.

    Это решение СБУ раскритиковали российские и зарубежные артисты. А в EBU заявили, что рассчитывают на участие в «Евровидении» всех конкурсантов, и отметили, что решение СБУ может быть отменено президентом или премьер-министром.

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