EBU пригрозил отстранить Украину от «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) пригрозил Киеву санкциями за отказ пускать российскую участницу «Евровидения» Юлию Самойлову.
Как сообщила глава EBU Ингрид Дельтенре, сейчас продолжаются переговоры с украинским президентом Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом, чтобы Самойлова все же смогла принять участие в конкурсе.
При этом Дельтенре выразила сожаление в связи с политизацией музыкального конкурса Киевом.
Ингрид Дельтенре, генеральный директор EBU: «Я глубоко сожалею о том, что „Евровидение“ будет использоваться для политических игр. Этот конкурс песни был задуман для того, чтобы радовать миллионы людей и объединять их. И он не должен быть использован для того, чтобы настраивать всех друг против друга».
Если же ситуация в ближайшие недели не изменится, то EBU может пойти на санкции против Украины — страну могут на время изолировать от «Евровидения».
Как отмечает сайт «Комсомольской правды», санкции могут заключаться в лишении Украины права на участие в последующих конкурсах или перенос «Евровидения-2017» в другу страну (этот вариант маловероятен, так как конкурс пройдет уже в мае). Также отстранить от участия могут группу O. Torvald, которая в этом году будет представлять Украину.
приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд в страну на три года. В спецслужбе сочли, что певица нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.
Это решение СБУ раскритиковали российские и зарубежные артисты. А в EBU заявили, что рассчитывают на участие в «Евровидении» всех конкурсантов, и отметили, что решение СБУ может быть отменено президентом или премьер-министром.
При этом Дельтенре выразила сожаление в связи с политизацией музыкального конкурса Киевом.
Ингрид Дельтенре, генеральный директор EBU: «Я глубоко сожалею о том, что „Евровидение“ будет использоваться для политических игр. Этот конкурс песни был задуман для того, чтобы радовать миллионы людей и объединять их. И он не должен быть использован для того, чтобы настраивать всех друг против друга».
Если же ситуация в ближайшие недели не изменится, то EBU может пойти на санкции против Украины — страну могут на время изолировать от «Евровидения».
Как отмечает сайт «Комсомольской правды», санкции могут заключаться в лишении Украины права на участие в последующих конкурсах или перенос «Евровидения-2017» в другу страну (этот вариант маловероятен, так как конкурс пройдет уже в мае). Также отстранить от участия могут группу O. Torvald, которая в этом году будет представлять Украину.
приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд в страну на три года. В спецслужбе сочли, что певица нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.
Это решение СБУ раскритиковали российские и зарубежные артисты. А в EBU заявили, что рассчитывают на участие в «Евровидении» всех конкурсантов, и отметили, что решение СБУ может быть отменено президентом или премьер-министром.
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