ЕВU решит вопрос о наказании Украины после «Евровидения»

Европейский вещательный совет (EBU) собирается рассмотреть вопрос о санкциях против Украины уже после проведения «Евровидения» в Киеве.
В EBU отметили, что сейчас ведется напряженная работа над поиском решения, которое бы позволило принять участие в «Евровидении» всем конкурсантам.
Решения же о том, были ли нарушены Украиной правила проведения музыкального конкурса, а также о возможных мерах в отношении Киева, будут приниматься уже после майского «Евровидения», передает ТАСС.
Напомним, ранее глава EBU Ингрид Дельтенре не исключила, что Украину могут на время изолировать от «Евровидения», если Киев так и не позволит выступить в этом году российской участнице Юлии Самойловой. При этом Дельтенре не уточнила, о каких именно санкциях может идти речь.
приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд в страну на три года. В спецслужбе сочли, что певица нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.
В качестве компромисса Самойловой предложили выступить дистанционно, во время прямого эфира из Москвы. Однако Россия от такого предложения отказалась, так как такое решение является нарушением правил.
Решения же о том, были ли нарушены Украиной правила проведения музыкального конкурса, а также о возможных мерах в отношении Киева, будут приниматься уже после майского «Евровидения», передает ТАСС.
Напомним, ранее глава EBU Ингрид Дельтенре не исключила, что Украину могут на время изолировать от «Евровидения», если Киев так и не позволит выступить в этом году российской участнице Юлии Самойловой. При этом Дельтенре не уточнила, о каких именно санкциях может идти речь.
приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд в страну на три года. В спецслужбе сочли, что певица нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.
В качестве компромисса Самойловой предложили выступить дистанционно, во время прямого эфира из Москвы. Однако Россия от такого предложения отказалась, так как такое решение является нарушением правил.
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