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  • 28.03, 07:20
    В Мосуле после ударов коалиции нашли тела 112 мирных жителей. Ирак, ООН, США, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Мосуле после ударов коалиции нашли тела 112 мирных жителей

    2 комментария
    В Мосуле после ударов коалиции нашли тела 112 мирных жителей

    В Мосуле после ударов коалиции нашли тела 112 мирных жителей

    В Мосуле после ударов коалиции нашли тела 112 мирных жителей

      ООН ждет от возглавляемой Вашингтоном коалиции расследования гибели мирных жителей в иракском Мосуле.

      На месте авиаудара проамериканских сил найдены уже 112 тел, сообщает CNN со ссылкой на правительство Ирака. По словам правозащитников, район бомбили 17 марта, всего могли быть убиты больше 200 мирных жителей. Американские военные начали расследование.

      Люди, которым удалось вырваться из города, рассказывают, что боевики используют их в качестве живого щита. Террористы прячутся в домах, где удерживают семьи с детьми. По тем, кто пытается бежать, стреляют. При этом войска коалиции уничтожают здания с боевиками из танков и самолетов.

      Житель Мосула: «Дома рушились, обломки летели прямо на нас. Мы бежали, оставив все вещи дома. Если бы нас было больше, нас бы заметили и схватили террористы».

      Особенно цинично звучат на этом фоне слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Он заявил, что «ни одни другие вооруженные силы в мире не уделяют столь пристального внимания потерям среди мирного населения».

      Сергей Лавров накануне сообщил, что Россия обратилась в Совет безопасности ООН с запросом о проведении специального брифинга в связи с гибелью мирных жителей при бомбардировке Мосула.

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