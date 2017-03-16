#ТЫСУПЕР!
Лесник
Лесник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.03, 20:51
Террористы ИГИЛ используют мирное население Мосула в качестве живого щита. войны и вооруженные конфликты, Ирак, Исламское государство, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Террористы ИГИЛ используют мирное население Мосула в качестве живого щита

комментировать

Террористы ИГИЛ используют мирное население Мосула в качестве живого щита

Террористы ИГИЛ используют мирное население Мосула в качестве живого щита

    Попытки бегства из Мосула часто заканчиваются смертью, но ещё чаще люди гибнут под ударами коалиции во главе с США.

    Об этом журналистам телеканала RT рассказали сами жители города, которым удалось выйти из-под огня. Многие из них получили ранения и оказались в больнице в Эрбиле, которая ежедневно принимает более сотни таких пациентов.

    Житель Мосула: «Наступающие стреляли по нашему дому из танка. Семь человек погибли, а остальные — дети, женщины, раненые — разбежались кто куда».

    Операция по освобождению Мосула от боевиков запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство» длится уже без малого пять месяцев. Пытаясь выбить боевиков из старых кварталов на западном берегу Тигра, наступающие войска ведут массированные артобстрелы и бомбардировки. При этом основные потери несет не противник, а гражданское население города.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru