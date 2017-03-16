Террористы ИГИЛ используют мирное население Мосула в качестве живого щита

Попытки бегства из Мосула часто заканчиваются смертью, но ещё чаще люди гибнут под ударами коалиции во главе с США.
Об этом журналистам телеканала RT рассказали сами жители города, которым удалось выйти из-под огня. Многие из них получили ранения и оказались в больнице в Эрбиле, которая ежедневно принимает более сотни таких пациентов.
Житель Мосула: «Наступающие стреляли по нашему дому из танка. Семь человек погибли, а остальные — дети, женщины, раненые — разбежались кто куда».
Операция по освобождению Мосула от боевиков запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство» длится уже без малого пять месяцев. Пытаясь выбить боевиков из старых кварталов на западном берегу Тигра, наступающие войска ведут массированные артобстрелы и бомбардировки. При этом основные потери несет не противник, а гражданское население города.
Житель Мосула: «Наступающие стреляли по нашему дому из танка. Семь человек погибли, а остальные — дети, женщины, раненые — разбежались кто куда».
Операция по освобождению Мосула от боевиков запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство» длится уже без малого пять месяцев. Пытаясь выбить боевиков из старых кварталов на западном берегу Тигра, наступающие войска ведут массированные артобстрелы и бомбардировки. При этом основные потери несет не противник, а гражданское население города.
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