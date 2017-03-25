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  • 25.03, 11:06
    Возглавляемая США коалиция начала расследование гибели 200 человек в Мосуле. Ирак, США, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Возглавляемая США коалиция начала расследование гибели 200 человек в Мосуле

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    Возглавляемая США коалиция начала расследование гибели 200 человек в Мосуле

    Возглавляемая США коалиция начала расследование гибели 200 человек в Мосуле

      Возглавляемая США коалиция в Ираке начала расследование по факту гибели мирных жителей в результате недавних авиаобстрелов в Мосуле.

      В результате налетов могли погибнуть до 200 человек. По информации The New York Times, если информация подтвердится, это будут едва ли не самые большие потери среди мирного населения, которые произошли в ходе американских военных кампаний с 2003 года, когда Штаты вторглись в Ирак.


      Агентство Associated Press приводит детали последний операций коалиции США в Мосуле: первый авиаудар произошел 13 марта, второй — спустя четыре дня. В результате было разрушено несколько домов, в которых прятались мирные жители.

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