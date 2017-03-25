Возглавляемая США коалиция начала расследование гибели 200 человек в Мосуле

Возглавляемая США коалиция в Ираке начала расследование по факту гибели мирных жителей в результате недавних авиаобстрелов в Мосуле.
В результате налетов могли погибнуть до 200 человек. По информации The New York Times, если информация подтвердится, это будут едва ли не самые большие потери среди мирного населения, которые произошли в ходе американских военных кампаний с 2003 года, когда Штаты вторглись в Ирак.
Агентство Associated Press приводит детали последний операций коалиции США в Мосуле: первый авиаудар произошел 13 марта, второй — спустя четыре дня. В результате было разрушено несколько домов, в которых прятались мирные жители.
Up to 200 civilians were reported killed by recent U.S. airstrikes in Mosul. The military says it’s investigating. https://t.co/xfWErDtAXo— The New York Times (@nytimes) March 24, 2017
Агентство Associated Press приводит детали последний операций коалиции США в Мосуле: первый авиаудар произошел 13 марта, второй — спустя четыре дня. В результате было разрушено несколько домов, в которых прятались мирные жители.
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