В Мосуле из-под завалов извлекли более 80 жертв удара международной коалиции

В иракском Мосуле спасатели приступили к разбору завалов после авиаударов, предположительно, нанесенных антитеррористической коалицией, возглавляемой США.
По разным данным, в результате недавних бомбардировок в районе аль-Джадида погибли от 130 до 200 человек, среди них много женщин и детей. По словам очевидцев, удары наносили по двум зданиям, в которых якобы находились террористы ИГИЛ. При этом военных не смутил тот факт, что боевики прикрывались гражданским населением как живым щитом. Спасатели уже извлекли из-под завалов более 80 тел.
В последние недели сводки об авиаударах по Мосулу, жертвами которых нередко становятся мирные граждане, в том числе женщины и дети, поступают нередко. Операция по освобождению города от боевиков ИГИЛ (запрещенной в РФ экстремистской организации — ред.) длится уже около пяти месяцев, но террористы по-прежнему удерживают свои позиции.
В последние недели сводки об авиаударах по Мосулу, жертвами которых нередко становятся мирные граждане, в том числе женщины и дети, поступают нередко. Операция по освобождению города от боевиков ИГИЛ (запрещенной в РФ экстремистской организации — ред.) длится уже около пяти месяцев, но террористы по-прежнему удерживают свои позиции.
Комментарии