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  • 24.03, 12:20
    В Мосуле из-под завалов извлекли более 80 жертв удара международной коалиции. Ирак, Исламское государство, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Мосуле из-под завалов извлекли более 80 жертв удара международной коалиции

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    В Мосуле из-под завалов извлекли более 80 жертв удара международной коалиции

    В Мосуле <nobr>из-под</nobr> завалов извлекли более 80 жертв удара международной коалиции

      В иракском Мосуле спасатели приступили к разбору завалов после авиаударов, предположительно, нанесенных антитеррористической коалицией, возглавляемой США.

      По разным данным, в результате недавних бомбардировок в районе аль-Джадида погибли от 130 до 200 человек, среди них много женщин и детей. По словам очевидцев, удары наносили по двум зданиям, в которых якобы находились террористы ИГИЛ. При этом военных не смутил тот факт, что боевики прикрывались гражданским населением как живым щитом. Спасатели уже извлекли из-под завалов более 80 тел.

      В последние недели сводки об авиаударах по Мосулу, жертвами которых нередко становятся мирные граждане, в том числе женщины и дети, поступают нередко. Операция по освобождению города от боевиков ИГИЛ (запрещенной в РФ экстремистской организации — ред.) длится уже около пяти месяцев, но террористы по-прежнему удерживают свои позиции.

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