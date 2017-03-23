Более 200 мирных жителей погибли при авиаударе коалиции по Мосулу

В иракском Мосуле в результате авианалета сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, погибли более 200 мирных жителей.
Сообщается, что удары были нанесены по двум зданиям, в которых находились террористы ИГИЛ. При этом военных не смутил тот факт, что боевики прикрывались гражданским населением как живым щитом.
В последние недели сводки о бомбежках в Мосуле, жертвами которых становятся женщины и дети, поступают с пугающей частотой. На днях стала известна шокирующая история пятилетней Хавры: снаряд попал в ее дом, убив всех, кто находился внутри, включая мать девочки. Сама же Хавра получила сильные ожоги. Но на Западе эту трагедию предпочли замолчать.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Нет ни картинок, ни портретов этого ребенка в руках ведущих западных политологов, журналистов и аналитиков. Ее имя и кадры с ней и о ней почему-то не облетели брифинги и пресс-конференции западных столиц. Ее как будто нет. Хотя о ней спрашивают. Но даже в ответах на вопросы западные представители пытаются максимально минимизировать информационный эффект, как они это называют».
Операцию в Мосуле Захарова назвала «беспрецедентной по жестокости трагедией мирного населения». По данным ООН, в районах, контролируемых исламистами, по-прежнему остаются заблокированными порядка 600 тысяч человек.
В последние недели сводки о бомбежках в Мосуле, жертвами которых становятся женщины и дети, поступают с пугающей частотой. На днях стала известна шокирующая история пятилетней Хавры: снаряд попал в ее дом, убив всех, кто находился внутри, включая мать девочки. Сама же Хавра получила сильные ожоги. Но на Западе эту трагедию предпочли замолчать.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Нет ни картинок, ни портретов этого ребенка в руках ведущих западных политологов, журналистов и аналитиков. Ее имя и кадры с ней и о ней почему-то не облетели брифинги и пресс-конференции западных столиц. Ее как будто нет. Хотя о ней спрашивают. Но даже в ответах на вопросы западные представители пытаются максимально минимизировать информационный эффект, как они это называют».
Операцию в Мосуле Захарова назвала «беспрецедентной по жестокости трагедией мирного населения». По данным ООН, в районах, контролируемых исламистами, по-прежнему остаются заблокированными порядка 600 тысяч человек.
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