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  • 23.03, 21:10
    Более 200 мирных жителей погибли при авиаударе коалиции по Мосулу. Ирак, МИД РФ, США, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Более 200 мирных жителей погибли при авиаударе коалиции по Мосулу

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    Более 200 мирных жителей погибли при авиаударе коалиции по Мосулу

    Более 200 мирных жителей погибли при авиаударе коалиции по Мосулу

    Более 200 мирных жителей погибли при авиаударе коалиции по Мосулу

      В иракском Мосуле в результате авианалета сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, погибли более 200 мирных жителей.

      Сообщается, что удары были нанесены по двум зданиям, в которых находились террористы ИГИЛ. При этом военных не смутил тот факт, что боевики прикрывались гражданским населением как живым щитом.

      В последние недели сводки о бомбежках в Мосуле, жертвами которых становятся женщины и дети, поступают с пугающей частотой. На днях стала известна шокирующая история пятилетней Хавры: снаряд попал в ее дом, убив всех, кто находился внутри, включая мать девочки. Сама же Хавра получила сильные ожоги. Но на Западе эту трагедию предпочли замолчать.

      Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Нет ни картинок, ни портретов этого ребенка в руках ведущих западных политологов, журналистов и аналитиков. Ее имя и кадры с ней и о ней почему-то не облетели брифинги и пресс-конференции западных столиц. Ее как будто нет. Хотя о ней спрашивают. Но даже в ответах на вопросы западные представители пытаются максимально минимизировать информационный эффект, как они это называют».

      Операцию в Мосуле Захарова назвала «беспрецедентной по жестокости трагедией мирного населения». По данным ООН, в районах, контролируемых исламистами, по-прежнему остаются заблокированными порядка 600 тысяч человек.

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