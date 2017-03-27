Россия запросила спецбрифинг Совбеза ООН в связи с авиаударами в Мосуле

Россия обратилась в Совет безопасности ООН с запросом о проведении специального брифинга в связи с гибелью гражданских лиц при бомбардировке Мосула, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Анджелино Альфано.
Сергей Лавров напомнил, что в Восточном Алеппо российские военные помогли спасти многие жизни, организовав коридор для выхода всех боевиков. Между тем Мосул последние недели бомбят без разбора, и все больше и больше мирных жителей становятся жертвами неточных ударов авиации и артиллерии. Лавров особо отметил трагедию 17 марта, когда в результате многочасовой бомбардировки погибли более двухсот мирных жителей.
Сергей Лавров: «И если за несколько часов невозможно было убедиться , что ты наносишь удары не по тем целям, то мне очень странно видеть такое в действиях американских военных, которые все-таки обладают необходимым оборудованием. Мы, тем не менее, заинтересованы в том, чтобы, конечно же, Мосул был освобожден от террористов, но чтобы действия коалиции носили выверенный характер».
По словам Лаврова, Россия обратилась в Совет безопасности ООН с запросом о проведении спецбрифинга в связи с гибелью гражданских лиц при бомбардировке Мосула.
Сергей Лавров напомнил, что в Восточном Алеппо российские военные помогли спасти многие жизни, организовав коридор для выхода всех боевиков. Между тем Мосул последние недели бомбят без разбора, и все больше и больше мирных жителей становятся жертвами неточных ударов авиации и артиллерии. Лавров особо отметил трагедию 17 марта, когда в результате многочасовой бомбардировки погибли более двухсот мирных жителей.
Сергей Лавров: «И если за несколько часов невозможно было убедиться , что ты наносишь удары не по тем целям, то мне очень странно видеть такое в действиях американских военных, которые все-таки обладают необходимым оборудованием. Мы, тем не менее, заинтересованы в том, чтобы, конечно же, Мосул был освобожден от террористов, но чтобы действия коалиции носили выверенный характер».
По словам Лаврова, Россия обратилась в Совет безопасности ООН с запросом о проведении спецбрифинга в связи с гибелью гражданских лиц при бомбардировке Мосула.
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