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  • 27.03, 20:44
    Россия запросила спецбрифинг Совбеза ООН в связи с авиаударами в Мосуле. Лавров, МИД РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Россия запросила спецбрифинг Совбеза ООН в связи с авиаударами в Мосуле

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    Россия запросила спецбрифинг Совбеза ООН в связи с авиаударами в Мосуле

    Россия запросила спецбрифинг Совбеза ООН в связи с авиаударами в Мосуле

      Россия обратилась в Совет безопасности ООН с запросом о проведении специального брифинга в связи с гибелью гражданских лиц при бомбардировке Мосула, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

      Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Анджелино Альфано.

      Сергей Лавров напомнил, что в Восточном Алеппо российские военные помогли спасти многие жизни, организовав коридор для выхода всех боевиков. Между тем Мосул последние недели бомбят без разбора, и все больше и больше мирных жителей становятся жертвами неточных ударов авиации и артиллерии. Лавров особо отметил трагедию 17 марта, когда в результате многочасовой бомбардировки погибли более двухсот мирных жителей.

      Сергей Лавров: «И если за несколько часов невозможно было убедиться , что ты наносишь удары не по тем целям, то мне очень странно видеть такое в действиях американских военных, которые все-таки обладают необходимым оборудованием. Мы, тем не менее, заинтересованы в том, чтобы, конечно же, Мосул был освобожден от террористов, но чтобы действия коалиции носили выверенный характер».

      По словам Лаврова, Россия обратилась в Совет безопасности ООН с запросом о проведении спецбрифинга в связи с гибелью гражданских лиц при бомбардировке Мосула.

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