Порошенко связал убийство Вороненкова с пожаром на складе боеприпасов под Харьковом

Момент убийства беглого российского
экс-депутата Дениса Вороненкова попал на видео. Кадры стрельбы распространили украинские издания.
В Киеве Павла Паршова, предполагаемого убийцу Вороненкова, моментально объявили агентом российских спецслужб, внедренным в силовые структуры: у нападавшего было удостоверение участника боевых действий в Донбассе, выданное нацгвардией Украины.
В Сеть попала запись с уличной камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как Вороненков с охранником идут по тротуару, затем сзади их догоняет молодой человек в капюшоне и достает из кармана оружие, позднее станет известно, что это пистолет ТТ. На углу улицы, видимо, окликнув свою жертву, киллер стреляет в обернувшегося экс-депутата Госдумы. Видно, как охранник бросается на убийцу, но тоже получает пулю в живот. Киллер подходит к лежащему Вороненкову и делает контрольный выстрел, а затем пытается убежать.
Раненый охранник стреляет ему вслед из положения лежа, потом поднимается, видит, что Вороненкову уже ничем не помочь, и, оказавшись не в силах стоять, ложится на тротуар.
Нападавший, как известно, вчера скончался в больнице, не приходя в сознание. Телохранитель Вороненкова по-прежнему остается в клинике, он перенес операцию.
В МВД Украины заявили, что установили личность убийцы. По данным ведомства, киллер — 28-летний Павел Паршов. По некоторым данным, он находился в розыске по статьям о фиктивном предпринимательстве и отмывании денег. При этом он состоял в рядах национальной гвардии Украины, в нее в свое время ввели все так называемые добровольческие батальоны.
Сегодня днем советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил информацию об имени убийцы, добавив от себя, что тот был якобы завербован российскими спецслужбами.
В России посоветовали украинским коллегам заниматься расследованием, а не абсурдными измышлениями.
Тем временем президент Украины Порошенко сегодня посетил с визитом центр спецопераций «Альфа» в Киевской области, назвав «делом чести» для военной прокуратуры и военной контрразведки расследование последних событий на Украине. При этом довольно неожиданно он связал убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова и пожар на складе боеприпасов в Харьковской области.
В Сеть попала запись с уличной камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как Вороненков с охранником идут по тротуару, затем сзади их догоняет молодой человек в капюшоне и достает из кармана оружие, позднее станет известно, что это пистолет ТТ. На углу улицы, видимо, окликнув свою жертву, киллер стреляет в обернувшегося экс-депутата Госдумы. Видно, как охранник бросается на убийцу, но тоже получает пулю в живот. Киллер подходит к лежащему Вороненкову и делает контрольный выстрел, а затем пытается убежать.
Раненый охранник стреляет ему вслед из положения лежа, потом поднимается, видит, что Вороненкову уже ничем не помочь, и, оказавшись не в силах стоять, ложится на тротуар.
Нападавший, как известно, вчера скончался в больнице, не приходя в сознание. Телохранитель Вороненкова по-прежнему остается в клинике, он перенес операцию.
В МВД Украины заявили, что установили личность убийцы. По данным ведомства, киллер — 28-летний Павел Паршов. По некоторым данным, он находился в розыске по статьям о фиктивном предпринимательстве и отмывании денег. При этом он состоял в рядах национальной гвардии Украины, в нее в свое время ввели все так называемые добровольческие батальоны.
Сегодня днем советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил информацию об имени убийцы, добавив от себя, что тот был якобы завербован российскими спецслужбами.
В России посоветовали украинским коллегам заниматься расследованием, а не абсурдными измышлениями.
Тем временем президент Украины Порошенко сегодня посетил с визитом центр спецопераций «Альфа» в Киевской области, назвав «делом чести» для военной прокуратуры и военной контрразведки расследование последних событий на Украине. При этом довольно неожиданно он связал убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова и пожар на складе боеприпасов в Харьковской области.
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