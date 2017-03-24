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  • 24.03, 19:56

    Пожар на складе боеприпасов под Харьковом полностью потушен

    2 комментария
    Пожар на складе боеприпасов под Харьковом полностью потушен

    Пожар на складе боеприпасов под Харьковом полностью потушен

    Пожар на складе боеприпасов под Харьковом полностью потушен

    Пожар на военном складе с боеприпасами в Балаклее в Харьковской области Украины полностью потушен.

    Как передает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны Украины, «пожар прекращен на арсенале полностью, происходит ликвидация последствий пожара».

    Напомним, в ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать 20 тысяч человек из прилегающей к складу зоны. В результате пожара погибла женщина, количество пострадавших возросло до пяти. Трое из них находятся в стационаре. Были возбуждены два уголовных дела по статьям «Диверсия» и «Халатность».

    В Харьковской областной госадминистрации сообщали, что временно приостановлено движение поездов через станцию Балаклея и автомобильного транспорта. Был введен запрет на использование воздушного пространства в радиусе 40 км от места чрезвычайной ситуации.

    Известно, что в результате взрывов были повреждены более 10 хозяйственных сооружений, школа, молокозавод и железнодорожная станция. Сообщается, что ситуация в районе происшествия остается сложной, взрывы продолжаются, но их интенсивность уменьшилась.

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