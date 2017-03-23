Киев объяснил диверсией взрывы на военных складах в Харьковской области

На Украине разбираются в причинах взрывов в Харьковской области, где на воздух взлетели хранившиеся на складе боеприпасы. Предполагается, что причиной ЧП стала диверсия.
О возможных причинах взрывов на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
На месте ЧП организована условная 7-километровая, которая считается опасной из-за разлета боеприпасов. О человеческих жертвах информации не поступало. Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, в ликвидации последствий участвуют 250 человек личного состава и 50 единиц техники. Резервные силы, в том числе пиротехнические расчеты, приведены в полную готовность.
Про Балаклею без паніки (оновлюється)Опубликовано Анатолій Матіосом 22 марта 2017 г.
За попередніми даними (тепер вже результатами слідчих дій) слідчо-прокурорської г…
На месте ЧП организована условная 7-километровая, которая считается опасной из-за разлета боеприпасов. О человеческих жертвах информации не поступало. Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, в ликвидации последствий участвуют 250 человек личного состава и 50 единиц техники. Резервные силы, в том числе пиротехнические расчеты, приведены в полную готовность.
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