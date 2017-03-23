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  • 23.03, 09:02

    Киев объяснил диверсией взрывы на военных складах в Харьковской области

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    Киев объяснил диверсией взрывы на военных складах в Харьковской области

    Киев объяснил диверсией взрывы на военных складах в Харьковской области

    Киев объяснил диверсией взрывы на военных складах в Харьковской области
  • Фото: Дима Гончарук/ vk.com

    • На Украине разбираются в причинах взрывов в Харьковской области, где на воздух взлетели хранившиеся на складе боеприпасы. Предполагается, что причиной ЧП стала диверсия.

    О возможных причинах взрывов на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

    Про Балаклею без паніки (оновлюється)

    За попередніми даними (тепер вже результатами слідчих дій) слідчо-прокурорської г…

    Опубликовано Анатолій Матіосом 22 марта 2017 г.


    На месте ЧП организована условная 7-километровая, которая считается опасной из-за разлета боеприпасов. О человеческих жертвах информации не поступало. Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, в ликвидации последствий участвуют 250 человек личного состава и 50 единиц техники. Резервные силы, в том числе пиротехнические расчеты, приведены в полную готовность.

    В Балаклее развернуты два пункта эвакуации. Горожан переправляют подальше от эпицентра пожара и размещают в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Также эвакуируют жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.

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