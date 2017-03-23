Из-за взрывов на складе боеприпасов под Харьковом и эвакуированы 20 тыс. человек

В Харьковской области проводится массовая эвакуация
из-за пожара и взрывов на складе с боеприпасами.
Из расположенного возле военного склада города Балаклея вывезены более 16,3 тыс. человек. Кроме того, из села Вербовка эвакуированы 2700 человек, а из села Яковенково — 806 человек. Как отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, в настоящий момент эвакуация продолжается.
Также решено приостановить железнодорожное движение в районе ЧП и временно закрыть небо в радиусе 40 км от места происшествия. Вокруг склада создана семикилометровая зона безопасности. О человеческих жертвах информации не поступало.
Напомним, пожар на военном складе в Балаклеевском районе Харьковской области начался сегодня ночью. В результате начали взрываться танковые и артиллерийские снаряды.
Между тем главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уже заявил, что причиной ЧП стала диверсия. По его словам, пожар начался одновременно в нескольких местах.
Также решено приостановить железнодорожное движение в районе ЧП и временно закрыть небо в радиусе 40 км от места происшествия. Вокруг склада создана семикилометровая зона безопасности. О человеческих жертвах информации не поступало.
Напомним, пожар на военном складе в Балаклеевском районе Харьковской области начался сегодня ночью. В результате начали взрываться танковые и артиллерийские снаряды.
Между тем главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уже заявил, что причиной ЧП стала диверсия. По его словам, пожар начался одновременно в нескольких местах.
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