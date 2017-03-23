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  • 23.03, 09:02
    В Харьковской области взрываются склады с боеприпасами. Украина, армии мира, взрывы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Харьковской области взрываются склады с боеприпасами

    15 комментариев
    В Харьковской области взрываются склады с боеприпасами

    В Харьковской области взрываются склады с боеприпасами

    В Харьковской области взрываются склады с боеприпасами
    • Фото: Евгений Захарьяш/ vk.com

      • На Украине в Харьковской области эвакуируют жителей районов, расположенных рядом со складами боеприпасов.

      Как передает «Интерфакс», в ночь на четверг на складах хранения боеприпасов возле города Балаклея в Харьковской области Украины произошло несколько взрывов. Первый из них прогремел около трех часов ночи.

      Степан Масельский, глава администрации г. Балаклея: «Снаряды взрываются. Идет эвакуация жителей из 5-километровой зоны. Эвакуация уже заканчивается».

      Выезды из города забиты плотным потоком машин. После первого взрыва начался пожар, зарево от которого видно на расстоянии нескольких километров.

      Информации о погибших и пострадавших пока нет.

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