В Харьковской области взрываются склады с боеприпасами

На Украине в Харьковской области эвакуируют жителей районов, расположенных рядом со складами боеприпасов.
|
10377
Как передает «Интерфакс», в ночь на четверг на складах хранения боеприпасов возле города Балаклея в Харьковской области Украины произошло несколько взрывов. Первый из них прогремел около трех часов ночи.
Степан Масельский, глава администрации г. Балаклея: «Снаряды взрываются. Идет эвакуация жителей из 5-километровой зоны. Эвакуация уже заканчивается».
Выезды из города забиты плотным потоком машин. После первого взрыва начался пожар, зарево от которого видно на расстоянии нескольких километров.
Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Степан Масельский, глава администрации г. Балаклея: «Снаряды взрываются. Идет эвакуация жителей из 5-километровой зоны. Эвакуация уже заканчивается».
Выезды из города забиты плотным потоком машин. После первого взрыва начался пожар, зарево от которого видно на расстоянии нескольких километров.
Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Комментарии