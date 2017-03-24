Охранник Вороненкова перенес четырехчасовую операцию

Охранник убитого в Киеве
экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова прооперирован, и остается в тяжелом состоянии.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что охранник Вороненкова — сотрудник одной из украинских спецслужб — получил ранение в область сердца, но выжил. Сообщается, что он потерял много крови. Операция продолжалась около четырех часов.
По последним данным, убийца экс-депутата российской Госдумы был гражданином Украины и больше года служил в украинской нацгвардии. Об этом сообщили в местном МВД, уточнив, что в боевых действиях тот участия не принимал.
Также ведомство объявило в розыск второго подозреваемого в убийстве, который, предположительно, помогал в организации нападения. Известно, что этим делом будет заниматься прокуратура Киева, к расследованию привлечены оперативники СБУ.
Несмотря на то, что группы следователей только определились, на Украине уже намекнули на возможный «российский след». МИД РФ назвал эти обвинения голословными. Дипломаты выразили сомнения, что Киев может провести объективное расследование. В этом уверены и те, кто был связан с Вороненковым по бизнесу.
Журналисты НТВ собрали все версии убийства Вороненкова в Киеве
По последним данным, убийца экс-депутата российской Госдумы был гражданином Украины и больше года служил в украинской нацгвардии. Об этом сообщили в местном МВД, уточнив, что в боевых действиях тот участия не принимал.
Также ведомство объявило в розыск второго подозреваемого в убийстве, который, предположительно, помогал в организации нападения. Известно, что этим делом будет заниматься прокуратура Киева, к расследованию привлечены оперативники СБУ.
Несмотря на то, что группы следователей только определились, на Украине уже намекнули на возможный «российский след». МИД РФ назвал эти обвинения голословными. Дипломаты выразили сомнения, что Киев может провести объективное расследование. В этом уверены и те, кто был связан с Вороненковым по бизнесу.
Журналисты НТВ собрали все версии убийства Вороненкова в Киеве
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