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  • 23.03, 21:10
    Киллер со служебным удостоверением: Вороненкова застрелил гражданин Украины. Киев, Украина, депутаты, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Киллер со служебным удостоверением: Вороненкова застрелил гражданин Украины

    1 комментарий
    Киллер со служебным удостоверением: Вороненкова застрелил гражданин Украины

    Киллер со служебным удостоверением: Вороненкова застрелил гражданин Украины

    Киллер со служебным удостоверением: Вороненкова застрелил гражданин Украины

      Главные новости сегодня связаны с убийством экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Того самого, что недавно с громким скандалом бежал из Москвы в Киев вместе с женой — тоже экс-депутатом и оперной певицей Марией Максаковой. В России против бывшего депутата было возбуждено уголовное дело о рейдерском захвате. А Украине скрывшийся от следствия Вороненков предложил свои услуги на процессе против бывшего президента страны Виктора Януковича.

      Днем Денис Вороненков, находившийся под охраной украинских спецслужб, был застрелен в центре Киева. А чуть более часа назад стало известно и о смерти самого убийцы. Корреспондент НТВ Алексей Кондулуков обобщил информацию.

      Покушение произошло сегодня утром, в половине двенадцатого по местному времени, в центре Киева, на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко возле гостиницы Premier Palace. Видео сняли прохожие спустя минуты после трагедии.

      Один из лежащих в крови на тротуаре — бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков. Он шел вместе со своим охранником на деловую встречу. Киллер успел сделать до восьми выстрелов из пистолета ТТ, несколько пуль попали в экс-депутата, также был ранен его телохранитель, однако сумел выстрелить в ответ и попасть в убегавшего преступника.

      Раненые были доставлены в разные больницы, киллер — под охрану полиции и, как выяснилось позднее, скончался, не успев дать никаких показаний. Его личность сейчас устанавливают, в том числе по документам, которые оказались при нем.

      Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины: «Следствие безусловно установит, кто он есть, документы были при нем. По ним — он гражданин Украины. Сейчас проверяют их подлинность. Я редко встречал киллера, который брал с собой служебное удостоверение».

      На месте преступления сегодня весь день работали следователи и оперативники полиции и Службы безопасности. Они изъяли все видеозаписи с камер наблюдения, которые установлены на гостинице и прилегающих улицах.

      Глава СБУ сегодня был срочно вызван для доклада президенту Украины Петру Порошенко. Основная версия, которую на данный момент там рассматривают, — заказное убийство. Напомним, что в октябре 2016 года Вороненков с супругой Марией Максаковой — тоже экс-депутатом Думы — переехал жить в украинскую столицу на фоне возбужденного против него в России уголовного дела. Материалы о лишении его депутатской неприкосновенности были направленны в Госдуму еще в конце 14-го года.
      Бывшего депутата обвиняют в мошенничестве, а также рейдерском захвате 4 года назад одного из зданий в центре Москвы стоимостью в 5 миллионов долларов. Пострадавший по этому делу, как выяснилось, на днях общался с Вороненковым. По его словам, тот опасался за свою жизнь.

      Впрочем, сам Вороненков свое бегство в Киев предпочитал объяснять политическими причинами, раздавал критические интервью о российских властях, а также давал показания Генпрокуратуре Украины по делу бывшего президента страны Януковича. Бывшие коллеги экс-депутата по фракции видят в происшедшем провокацию, за которой стоят украинские и западные спецслужбы.

      Однако в Киеве, как водится, виновником всего, что происходит, уже назначили Россию. Глава полиции заявил, что «действия России были направлены на уничтожение этого человека» — Вороненкова, а генпрокурор Украины назвал убийство «показательной казнью Кремля». Президент Порошенко так и вовсе обвинил Россию в акте «государственного терроризма». В Москве отметили явную абсурдность подобных заявлений. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными»

      В Кремле надеются, что все причастные к убийству Вороненкова будут выявлены.

      А официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила: после того, как президент Украины заявил о том, что убийство — это террористический акт Москвы, у России не осталось сомнений в том, что расследование этого преступления не будет объективным. Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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